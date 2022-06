Het team van AlphaTauri lijkt vooralsnog niet te profiteren van de wijzigingen in het technische reglement. De resultaten van Pierre Gasly en Yuki Tsunoda zijn wisselend, maar het optreden van de Fransman in Monaco was veelbelovend. De man uit Rouen had een paar prachtige inhaalacties, al slaagde hij er niet in punten te scoren. Dit tot frustratie van Gasly, die weet dat de AT03 potentie heeft.

"Als team is het zaak om uiterst sterk te presteren in de komende paar races. De performance is er wel, dus we blijven pushen. Er zijn genoeg tekenen dat er nog kansen komen om het goed te doen en wellicht kunnen we een start maken in Baku", zegt Gasly, die meteen vooruitblikt op de eerste kansen in Baku. "Ik heb een goed gevoel bij deze race. Baku is niets meer dan een baan met langzame bochten en dit jaar worstelen we juist met hogesnelheidsbochten. Op papier past de lay-out bij ons. We moeten alleen niet vergeten dat er ook een hoop lange rechte stukken zijn, dus het is nog even aankijken hoe we die gaan verteren. Ik ben in ieder geval optimistisch."

Gasly was in 2021 één van de smaakmakers en liet dat onder andere zien in Baku. "Vorig jaar hebben we het daar prima gedaan. Ik startte als vierde en haalde zelfs het podium. Het was een sterke race voor het team, helemaal omdat Yuki zevende werd", vervolgt de enkelvoudig Grand Prix-winnaar. "Het krijgen van een tow op het laatste rechte stuk gaat zéker helpen in de kwalificatie, maar los van dat is het weer een stratencircuit met zeer veel bochtige secties. Het heeft wel wat weg van Monaco."

Teamgenoot Tsunoda zint op revanche na een tegenvallend weekend in de straten van Monte Carlo. De Japanner weet ook dat AlphaTauri hard op zoek is na een goed resultaat. "Ik hoop op een vlekkeloos weekend en punten mee naar huis te nemen", zegt Tsunoda. "Het team heeft een sterk weekend nodig en het is zaak om alles samen te brengen voor een zo'n goed mogelijk resultaat. Een herhaling van Monaco is wat we juist niet nodig hebben."