Gasly na F1-race Singapore: FIA moet regels zwart-wit maken

Terwijl de ogen tijdens de Grand Prix van Singapore voornamelijk gericht waren op de strijd vooraan, reed Pierre Gasly in zijn Alpine naar een verdienstelijke zesde plaats. De Fransman kwam vanaf plek twaalf naar voren en haalde zo kostbare punten binnen. Tijdens de race was de Normandiër in een hevig gevecht met Haas-rijder Kevin Magnussen verwikkeld, waarbij zijn Deense concurrent volgens Gasly een paar keer over de schreef zou zijn gegaan. De FIA strafte Magnussen niet, tot frustratie van Gasly.

"Ik vraag me af of hij me van de baan kan duwen als ik hem inhaal, want dan geef ik hem een klein duwtje en doe ik dat ook", vertelt Gasly aan onder andere Motorsport.com. "Ik ga hier geen groot onderwerp van maken, maar maak het zwart-wit." Ook tijdens de kwalificatie merkte de Alpine-rijder op dat verschillende momenten wel bestraft konden worden, maar dat de FIA daar niet voor koos: "Daar was ik heel verrast over en vandaag ook. Ik begrijp de regels niet helemaal. Ik heb ze wel gelezen en ken de regels ook, maar die vertalen zich niet altijd naar wat er op de baan gebeurd. Om eerlijk te zijn had het geen invloed op mijn race. Ik heb het maximale eruit gehaald dus dat is prima, maar een paar keer voelde het voor mij wat onrechtvaardig." Echt kwalijk neemt de Franse rijder Magnussen zijn acties niet, maar noemt wel dat de Deen al aankondigde hard te verdedigen. "Hij zei voor de race: 'ik ga het niemand makkelijk maken vandaag'. En dat maakte hij waar."

Gasly weet maar al te goed dat de FIA streng kan zijn. De Fransman stond vorig jaar zelfs even op het randje van een schorsing vanwege te veel strafpunten en ook dit jaar kreeg de 27-jarige coureur weer een aantal straffen. "Het kan aan de manier waarop ik er naar kijk liggen, dat weet ik niet. Ik zal in ieder geval hierover gaan discussiëren [met de FIA], want ik begrijp het niet helemaal. Ik zal niet alles gaan bevragen, maar ik had dit jaar in Barcelona een zware straf met zes plekken verlies vanwege impeding. Dat was echt minder erg dan wat ik tijdens de kwalificatie [in Singapore] zag. Misschien mag dit nu, dat weet ik niet. Ik ga er naar vragen."