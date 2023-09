Gasly verwacht moeilijke F1-race voor Verstappen op Monza

Alpine-coureur Pierre Gasly verliet met misschien wel de grootste glimlach het circuit van Zandvoort. De Fransman zette en knappe race neer en als kers op de taart noteerde hij zijn eerste podiumplek voor zijn nieuwe werkgever. De Normandiër moest wel een enorm gat laten op de Red Bull van Max Verstappen, iets wat het hele jaar al het geval is. De 25-jarige rijder noemt de combinatie van team en coureur 'een goed gerecht'.

"Op een gegeven moment, wanneer je alle ingrediënten bij elkaar gooit, krijg je een goed gerecht. Je maakt met rotte tomaten ook geen goede pizza", vertelt Gasly tijdens het persmoment op donderdag in Monza over de combinatie Verstappen en Red Bull Racing. "Zij hebben een goede basis, een goede auto en ze een excellente coureur. Hij is de focus van het team en hij is op datzelfde moment ook nog op de toppen van zijn kunnen. Daarom domineren ze. Dus hij laat zijn beste resultaten zien en de Red Bull is objectief gezien zeker de snelste auto van de paddock." De Fransman looft eveneens het zo goed als foutloze seizoen van de Oostenrijkse renstal: "Ze presteren simpelweg op de toppen van hun kunnen en er is niets wat hen van de wijs lijkt te brengen. Zeker niet aan zijn [Verstappen] kant van de garage." Gasly ziet elk weekend het vertrouwen van zijn voormalige teamgenoot groeien: "Als je eenmaal, tweemaal en dan drie keer op rij wint, komt er meer vertrouwen bovenop de skills die je al hebt. Als je elk weekend een razendsnelle auto hebt, dan voelt het alsof je onverslaanbaar bent."

Record Vettel aan diggelen?

Tijdens de race op Monza kan Verstappen het record van negen opeenvolgende zeges verbreken en het op tien stuks zetten. Daarmee verdwijnt de naam Sebastian Vettel op dit gebied uit de recordboeken, iets wat Gasly wel aan zag komen. "Ik leef nog maar kort, maar ik heb gezien dat records telkens verbroken worden, hoe onmogelijk dat ook leek." Toch waarschuwt de Fransman Verstappen dat het geen eenvoudige opgave gaat worden om ook de Italiaanse GP te winnen. "Het zal de moeilijkste worden voor Max. Monza is een totaal ander circuit, een low drag circuit. Er gebeuren veel ongelukken in bocht één en er is een groot voordeel van het DRS. Als iemand dicht genoeg in de buurt blijft om DRS te krijgen, dan kan is er een kans. Het zou me verbazen als hij dertig seconden voorsprong heeft zoals hij op andere banen had."