In aanloop naar de Belgische Grand Prix heeft Pierre Gasly het personeel van F1, F2 en F3 uitgenodigd om deel te nemen aan de speciale ‘Run for Anthoine’. Het evenement, waar de genodigden op donderdagavond een ronde over Spa-Francorchamps zullen rennen, is bedoeld om Gasly’s jeugdvriend en coureur Anthoine Hubert te eren, die in 2019 tijdens een F2-race op het circuit om het leven kwam. Het evenement heeft extra aandacht gekregen na het overlijden van Dordrechter Dilano van ’t Hoff, die eerder deze maand ook verongelukte op Spa. Voor hem is tijdens dit evenement ook een speciale gelegenheid gecreëerd om zijn leven te eren.

Voor de Fransman is het altijd een achtbaan van emoties als hij terugkeert naar het Belgische circuit. “Ik ben een emotioneel persoon”, vertelt hij in aanloop naar het weekend. “Ik denk dat ik graag plekken met emoties link, en hier heb ik de slechtste emoties ooit ervaren. Maar tegelijkertijd is het een van mijn favoriete racebanen, dus het is erg tegenstrijdig. Ik hou van deze baan en het racen op deze baan, maar tegelijkertijd zal ik nooit vergeten wat ik voelde toen ik de trap [in de paddock] afliep en mijn ouders het nieuws deelden. Natuurlijk is het zwaar, maar ik accepteer de sport die we beoefenen zoals het is en het zijn dingen waarmee je leeft. Dat is het leven, hoe treurig het ook kan zijn.”

Gasly vertelt dat hij het idee voor een speciale run al enkele maanden had en dat hij hier veel persoonlijke waarde uithaalt. Over de run vertelt de 27-jarige coureur het volgende: “Het was een gesprek die we eerder dit jaar startte. Iedereen weet hoe close ik met Anthoine was en ik denk dat iedereen weet hoe close hij was met het team. Dit was al georganiseerd voordat het tragische incident [van Van ’t Hoff] een paar weken geleden gebeurde, maar ik denk dat het geweldig is dat we als een gemeenschap samen kunnen komen, of je nou uit F1 komt of uit F2 of F3, de racefamilie komt bij elkaar”, aldus de coureur van Alpine.