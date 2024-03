Gasly na dramatische F1-kwalificatie Alpine: “Op upgrades wachten”

Alpine kende vrijdag een desastreuze eerste kwalificatie van het Formule 1-seizoen. Esteban Ocon en Pierre Gasly reden slechts de negentiende en twintigste tijd. De Franse formatie bezet straks dus de volledige laatste startrij voor de seizoensopener in Bahrein.

“Het is ons heel duidelijk waar we ons moeten verbeteren”, vertelt Gasly aan Motorsport.com. “Het komt voor ons niet als een verrassing dat we snelheid tekort komen. We zullen voorlopig echter moeten roeien met de riemen die we hebben.”

Ondanks dat de auto nog niet snel genoeg is, heeft Gasly wel het idee dat een beter resultaat mogelijk was geweest in de kwalificatie. “Het is jammer dat we aan het einde van Q1 niet goed hebben geanticipeerd op de drukte in de pits. Ik was de laatste die de baan opkwam en moest vol pushen tijdens mijn outlap om op tijd bij de streep te zijn”, geeft de coureur uit Rouen aan. “Ik denk dat de potentie er was om voor een plek in Q2 mee te doen. Maar kijkend naar het grotere plaatje: we zijn nog steeds ver verwijderd van waar we willen zijn. We moeten nu geduldig zijn en wachten tot er upgrades komen.”

“We weten dat ons op veel punten moeten verbeteren, maar we weten hoe we het moeten oplossen”, herhaalt Gasly. “Die oplossingen zullen op een zeker moment komen. Maar dat neemt niet weg dat we het seizoen niet beginnen op niveau waar we graag hadden gezeten. We blijven eraan werken maar het wordt geen makkelijk begin van het jaar.”

De Fransman ziet dat er ondertussen wel goed gewerkt wordt in de fabriek in Enstone, wat hem positief stemt voor de toekomst. “Dat vertaalt zich niet gelijk naar betere prestaties op het circuit, maar dat zal op de middellange tot lange termijn wel gebeuren. Tot die tijd moeten we gewoon het maximale uit wat we hebben. En dat hebben we tijdens onze laatste run in Q1 dus niet gedaan.”