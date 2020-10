Gasly: Ferrari verslaan moet doel zijn voor AlphaTauri

Met nog vijf races te gaan in 2020 bezet AlphaTauri de zevende plek in het kampioenschap voor constructeurs met 77 punten, mede dankzij de overwinning van Gasly op Monza. Daarmee staat het kleine Italiaanse team zestien punten achter grootmacht Ferrari. Sinds Monza heeft Ferrari slechts twee punten meer gescoord dan AlphaTauri. Gasly wil de Scuderia verslaan met zijn team, maar dan moeten er meer punten gescoord worden. “Natuurlijk weten we dat Ferrari hard aan het pushen is, ze brengen bijna ieder weekend upgrades mee. Maar wat betreft snelheid denk ik niet dat we er ver vanaf zitten”, constateert de Fransman.

Een snelle rekensom leert dat AlphaTauri iedere race gemiddeld vier punten meer moet scoren dan Ferrari om de zesde positie over te nemen in het constructeurskampioenschap. "Dat is een lastige doelstelling, zeker gezien hun snelheid op dit moment, maar het is niet onhaalbaar", concludeert Gasly. "Daarom is het als team belangrijk om met twee auto’s onze kansen te maximaliseren en te proberen tot het einde van dit jaar sterke resultaten te behalen. Dus dat is ons doel en we gaan er alles aan doen om dat te laten gebeuren. Maar we weten tegelijkertijd ook dat het niet makkelijk wordt.”

De afgelopen races heeft Ferrari volgens Gasly qua grip en in de bochten een behoorlijke stap voorwaarts gezet. AlphaTauri mist wat downforce, terwijl Ferrari volgens de enkelvoudig Grand Prix-winnaar juist kwetsbaar is op de rechte stukken. “Ik denk dat wij het lastig hebben in de medium snelle bochten ten opzichte van hen. We zitten er niet ver vandaan, maar we missen wat balans en snelheid daar. Op lage snelheid doen wij het op sommige circuits goed en op andere circuits lijken zij wat beter. Maar in het algemeen hebben ze iets meer downforce dan wij. Dus we moeten ervoor zorgen dat we op de rechte stukken tijd winnen, omdat zij best wat luchtweerstand hebben.”

De komende races doet de Formule 1 meerdere nieuwe circuits aan. Dat biedt volgens Gasly kansen om sterke resultaten te boeken en die zijn weer nodig om Ferrari te kunnen verslaan. “Ik zou zeggen dat het van circuit tot circuit verschilt en ik denk dat we onze kansen moeten benutten op deze nieuwe circuits als Imola en Turkije. Ook in Bahrein, want niemand heeft een referentie en ik denk dat deze omstandigheden ook goede kansen oplevert. We moeten waar mogelijk wat sterke resultaten behalen. Op de Nürburgring werden we zesde. Als we dit nog een aantal keer kunnen doen, dan kan dat veel punten opleveren. Dat is wat we proberen en wat we nodig hebben als we Ferrari willen passeren in het kampioenschap.”

Met medewerking van Adam Cooper