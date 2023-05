Gasly: “Dichter bij de voorhoede dan ooit dit seizoen”

Alpine-teambaas Otmar Szafnauer staat onder druk, nadat CEO Laurent Rossi het werk van zijn equipe onder meer ‘amateuristisch’ noemde. Dat deed hij bij aanvang van het Grand Prix-weekend in Miami. Alpine antwoordde in Florida met een dubbele puntenfinish - P8 voor Pierre Gasly en P9 voor Esteban Ocon - en borduurde daar in de kwalificatie in Monaco op voort met een fraaie derde startplek voor Ocon en een zevende voor Gasly.

“Een heel goede dag voor het team. Dit is een heel positieve stap vooruit in vergelijking met de eerste paar wedstrijden. Ze hebben heel goed werk geleverd”, zegt Gasly over Alpine als Motorsport.com hem vraagt naar zijn kwalificatie in Monte Carlo. “Wat betreft mezelf: ik ben gefrustreerd en teleurgesteld over Q3, aangezien we de ronde niet voor elkaar kregen toen het nodig was. De achterkant blokkeerde te veel en ik gleed veel te veel bij het ingaan van sommige bochten. Dit is uiteindelijk wat je hebt in Monaco”, refereert Gasly aan zijn zevende startplek.

“Van hieruit gaan we verder werken, maar over het algemeen ben ik tevreden over onze progressie”, vervolgt Gasly. “We staan dit weekend dichter bij de voorhoede dan tot dusver het geval was dit seizoen. Dat is zeker positief. Het betekent dat we meer uit ons pakket halen en dat is het belangrijkste. Hopelijk kunnen we verder bouwen op Miami. Dit is alweer een stap beter en hopelijk wordt het in de komende races nóg een stap beter voor ons.”

Waarom Gasly problemen had in Q3 weet hij niet. “Het was niet perfect, maar toch staan we tussen de beide Mercedessen”, onderstreept de coureur uit Rouen zijn tevredenheid over de ontwikkeling van Alpine. Gevraagd naar zijn kansen voor de race, zegt Gasly: “Dit is Monaco. Als je me vertelt dat er vijftig inhaalacties gaan plaatsvinden, dan verklaar ik je voor gek. Maar qua strategie zijn er wat kansen en er is natuurlijk de onvoorspelbaarheid van safety cars. We moeten onze kansen dus maximaliseren. Het team heeft veel punten voor het grijpen en we gaan proberen er zoveel mogelijk te pakken.”

