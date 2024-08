Gasly: Aanpassen Alpine F1-auto voor 2024 was de juiste keuze

Alpine behaalde vorig jaar nog twee podiums en eindigde het Formule 1-seizoen met 120 punten en de zesde plaats in het constructeursklassement. Dit jaar staat de teller na veertien races op een P9 als beste resultaat, een totaalscore van slechts 11 punten en een achtste plaats in het klassement.

De matige prestaties zijn mede het gevolg van een drastische keuze bij de Franse renstal. Het team besloot afgelopen winter om de auto van 2023 - de A523 - niet verder door te ontwikkelen, maar met de opvolger - de A524 - een nieuwe weg in te slaan die meer mogelijkheden biedt. Pierre Gasly is ervan overtuigd dat die keuze de juiste is geweest. "Ik denk dat het prestatiegerelateerd is. Vorig jaar had het team het gevoel dat het aan het einde van de ontwikkeling was gekomen met het autoconcept", zegt de Fransman tegen Motorsport.com.

"Omdat we onze doelstellingen niet haalden, hadden ze zoiets van 'willen we nog een jaar hebben waarvan we nu al weten dat we waarschijnlijk vast komen te zitten?' En ze zeiden: 'we willen meer dan dat, dus we gaan iets anders proberen.' Dat was voor mij de juiste keuze, we zitten niet in de Formule 1 om tevreden te zijn met de zesde plaats bij de constructeurs."

Pierre Gasly, Alpine A524 Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

Alpine begon het seizoen dramatisch, had even een opleving in mei (met dubbele puntenfinishes in Canada en Spanje), maar de laatste weken voor de zomerstop werd alle hoop op structurele verbetering de bodem ingeslagen. De zevende plaats van Haas F1 in het klassement lijkt verder weg dan ooit. Gasly rekent er echter op dat het werk dat in Enstone wordt verricht op den duur zal leiden tot verbeteringen, is het niet dit jaar dan wel in 2025. "Helaas heeft de richting die ze zijn opgegaan niets opgeleverd voor dit jaar, maar desondanks denk ik nog steeds dat het team beter is dan toen ik aankwam. Het is belangrijk die verbeteringen over te brengen op de auto. Dat is natuurlijk niet makkelijk, maar ik weet dat we al een paar aanwijzingen hebben voor volgend seizoen, waardoor we op een betere plek uit zullen komen. Met de processen die worden uitgevoerd en de mensen die er aan werken, voel ik dat er iets goeds uit zal komen."