Gasly: Cockpit Alpine te groot door lengte van teamgenoot Ocon

Ondanks twee knappe podiums in Monaco en Zandvoort is het nog niet het seizoen van Alpine. Pierre Gasly maakte dit jaar de overstap van het Red Bull-juniorenteam AlphaTauri naar het Franse Alpine en heeft tot dusver een degelijke indruk achtergelaten, maar de performance van de A523 is onvoldoende om wederom op P4 in het constructeurskampioenschap te eindigen. De Fransman geeft toe zich nog niet helemaal comfortabel te voelen met de huidige balans van de auto.

Gevraagd naar welke aspecten hij graag verbeterd ziet worden en of hij hiermee in lijn staat met zijn teamgenoot Esteban Ocon, antwoordt hij dat ze dezelfde ontwikkelingsrichting voor ogen hebben, maar dat ze van mening verschillen als het gaat over de grootte van de cockpit. Ocon heeft met zijn lengte namelijk meer bewegingsruimte nodig dan zijn landgenoot, die de cockpit juist graag verkleind ziet worden wegens aerodynamisch voordelen. “Ik weet niet hoe hij rijdt, maar hij heeft iets meer ruimte nodig dan ik. We gaan zien hoe het gaat, maar ik moet zeggen dat dat waarschijnlijk het enige gebied is waar hij rijcomfort boven performance verkiest. Ik heb zeeën van ruimte [in de cockpit], maar we hebben ook een lange coureur met lange armen en ledematen. We zijn hierover aan het discussiëren, en natuurlijk gaan we voor extra performance.” Gasly benadrukt dat ondanks dit meningsverschil hij de samenwerking met zijn landgenoot als prettig ervaart.

Inconsistentie

Voor de Franse renstal is het duidelijk dat P6 dit jaar het maximaal haalbare is. Volgens Gasly hebben F1’s experimenten en formatwijzigingen dit jaar het proces om de auto te leren kennen ietwat verhinderd, terwijl hij niet per se wil spreken van een slecht seizoen. “Op gebied van performance voldoen we natuurlijk niet aan de verwachtingen. We wilden de vierde plaats in het constructeurskampioenschap vasthouden, maar door de progressie van Aston Martin en McLaren hebben we dat niet kunnen bewerkstelligen. Anderzijds is het niet alsof we een verschrikkelijk jaar hebben gehad. Er zijn zeker goede prestaties neergezet, maar ik denk dat ons pakket te inconsistent en te afhankelijk van de baan is”, aldus de enkelvoudig racewinnaar.