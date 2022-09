Het is geen ideaal Formule 1-seizoen voor Pierre Gasly. De AlphaTauri is dit jaar niet goed genoeg om bovenin het middenveld mee te vechten. Ook de bij de Grand Prix van Nederland ging het niet zoals hij wilde. “Zandvoort was een lastig weekend. We hebben wat progressie geboekt met de wagen in de kwalificatie, maar in de race had ik niet de snelheid om te vechten met onze gebruikelijke rivalen. Ook omdat ik een plek verloor bij de start. We hebben echter goede lessen geleerd. Ik ga positief richting het laatste weekend in Europa. Het is onze thuisrace."

Gasly heeft een sterke band met het circuit van Monza. In 2020 won de Fransman de Grand Prix nadat er chaos ontstond bij een rode vlagsituatie. “Het voelt als thuis, en voor de rest van mijn carrière zal het altijd een hele speciale plek blijven. Het voelt anders om hierheen te gaan, niet alleen omdat het de thuisrace van het hele team is. We moeten gaan racen met de mentaliteit om punten te gaan scoren. Of dat nu makkelijk of moeilijk gaat met onze auto, er zullen altijd kansen komen en we moeten ons potentieel maximaliseren. Als we dat goed doen, kunnen we dat omzetten naar goede resultaten. We moeten positief blijven en vooruit kijken.”

Sinds dit seizoen wordt er met nieuwe wagens gereden. De bolides genereren nu meer downforce via de vloer, en minder via de vleugels. Zo ontstaat er minder 'vuile lucht' die het lastiger maakte om in te halen. De veranderingen hebben tot nu toe zeker effect gehad op de races. Gasly is benieuwd hoe dat op Monza gaat. “Met de nieuwe auto’s hebben we vanaf de start van het seizoen gezien dat sommige dingen makkelijker werden, en sommige dingen wat lastiger. Inhalen is over het algemeen makkelijker geworden, dus ik zie niet waarom dat in Monza niet zo zou zijn. We kunnen dichter op onze voorganger rijden, maar het slipstream-effect is minder groot. Ik ben benieuwd hoe dat zich gaat uiten. Ik won hier vanaf de tiende plaats op de grid. Dat laat zien dat alles mogelijk is in de Formule 1."

Gasly moest de mediadag op Monza aan zich voorbij laten gaan vanwege ziekte. Vrijdag was hij gewoon weer van de partij.