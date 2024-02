Gasly blij met aanpassingen sprintformat F1: "Daar ontbrak het aan"

Sinds de introductie in 2021 is het sprintformat van de Formule 1 meermaals aangepast. In 2023 werd de sprintrace als het ware losgetrokken van de rest van het weekend door de sprint shootout en sprintrace op zaterdag te organiseren. Dat zorgde er wel voor dat de teams na de eerste vrije training door moesten naar de kwalificatie voor de Grand Prix, waardoor het parc fermé al na zestig minuten trainen van kracht werd. Voor 2024 is het format weer op de schop gegaan. Op vrijdag volgt na de enige vrije training de sprint shootout, waarna de zaterdag wordt afgetrapt met de sprintrace. Later op die zaterdag vindt dan de kwalificatie voor de hoofdrace plaats. Dit jaar zijn er twee parc fermé-momenten: na de eerste vrije training en na de sprintrace. Zo kunnen teams dus alsnog sleutelen aan de afstelling voorafgaand aan de kwalificatie en Grand Prix.

"Dat is geweldig", zegt Gasly, gevraagd door Motorsport.com naar die aanpassingen. "Dat is absoluut waar het aan ontbrak. Vorig jaar hadden we geweldige, briljante jongens die op vrijdagmiddag de auto niet eens mochten aanraken. Daar worden zij juist voor betaald, dat is waarom zij de beste zijn. Het was een beetje triest omdat zij veel meer te bieden hebben dan een of twee clicks aan de voorvleugel en de bandenspanning. De Formule 1 is de top van techniek en het is geweldig dat we ze nog steeds de kans geven om gedurende het weekend verbeteringen te vinden."

Gasly geeft aan dat het sprintformat door die parc fermé-regels ook zeer frustrerend was voor de monteurs, die wisten dat zij wel verbeteringen konden doorvoeren maar dat door de regels niet mochten. "En je hebt geen tijd om iets te proberen. Je hebt maar één uur vrije training, dus je bent beperkt [in wat je kunt doen]. Je probeerde dus altijd het werk in de simulator te doen. Als je beseft dat je niet met de beste afstelling aan het weekend begint, is er maar een extreem kleine marge om te reageren. Voor de sport is dit dus absoluut de juiste verandering."

Ook teamgenoot Esteban Ocon vindt de verandering goed voor de sport. "Het zou goed zijn om de sprint shootout te doen, dan het parc fermé van kracht laten gaan voor de sprintrace en dan heropenen voor de kwalificatie. Dat is wat we zouden moeten doen", stelt de Fransman. "Het zou een veel interessanter weekend opleveren en we zullen dan minder domme fouten zien zoals met het slijten van de plank en dat soort dingen", doelt hij op de diskwalificatie van Lewis Hamilton en Charles Leclerc in de Grand Prix van de Verenigde Staten van vorig jaar. Toen waren de skid blocks te veel versleten als gevolg van de afstellingkeuzes in de enige vrije training van dat weekend.