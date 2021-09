Gasly bitter na contractverlenging Perez: “Ik word niet beloond”

Gasly is dit jaar opnieuw de vaandeldrager bij het team van AlphaTauri. De Fransman staat met 66 punten achtste in de WK-stand en scoorde dit jaar al een podium in Baku. Deze week – een jaar na Gasly's sensationele zege in Monza - maakte de Italiaanse renstal bekend dat de Fransman net als Yuki Tsunoda ook volgend jaar zal racen voor het team uit Faenza. Gasly is blij met de contractverlenging, maar kan niet onder stoelen of banken steken dat hij op meer had gehoopt.

“Met de resultaten die ik dit jaar behaal, draai ik het beste seizoen van alle coureurs bij Toro Rosso en AlphaTauri sinds het team vijftien jaar geleden begon in de Formule 1. En ik word er niet voor beloond”, sprak Gasly voor de camera’s van Canal+ in gesprek met voormalig F1-coureur Jean Alesi. “Het klopt dat dat aan de ene kant wel jammer en een beetje frustrerend is, maar aan de andere kant is het ook zoals het is. Dit soort dingen heb ik niet in eigen hand. Het is helaas niet aan mijzelf.”

Gasly niet onder de indruk van Perez

Gasly wordt door Red Bull gezien als de ideale teamleider van zusterteam AlphaTauri, maar de coureur uit Rouen wil meer. Het liefst zou hij een tweede kans willen krijgen bij de hoofdmacht naast Max Verstappen. Gasly werd halverwege 2019 te licht bevonden voor een stoeltje bij de Oostenrijkse renstal, waarna hij werd vervangen door Alexander Albon. De Thai moest afgelopen winter op zijn beurt weer plaats maken voor Sergio Perez, die ook nog niet bepaald potten weten te breken. Toch is de Mexicaan wel beloond met een nieuw contract voor 2022. Gasly denkt er het zijne van.

“Red Bull gaat liever verder met Sergio. Als je ziet hoe hij presteert, vooral vorige week in Zandvoort waar hij sneuvelt in Q1 en op zondag een ronde achter zijn teamgenoot achtste wordt en tot Driver of The Day wordt uitgeroepen, dan zijn er wel bepaalde zaken die ik niet helemaal begrijp”, is Gasly eerlijk. “Maar uiteindelijk is het gewoon zoals het is. Ik heb het niet in eigen hand en ik kan me alleen maar focussen op mijn eigen taak en mijn uiterste best blijven doen voor het team en voor mijzelf. Ik weet zeker dat het zich vroeg of laat zal uitbetalen met een kans bij een topteam.”

Gasly begint zaterdagmiddag als tweede Honda-rijder op een zesde plek aan de sprintkwalificatie in Monza, drie plekken voor de Red Bull van Sergio Perez.