Gasly: "Ben betere coureur geworden door tijd bij Red Bull"

In 2017 maakte Pierre Gasly zijn Formule 1-debuut bij het zusterteam van Red Bull Racing. Na een volledig seizoen bij Toro Rosso, nu bekend als AlphaTauri, maakte de Fransman de opstap naar het topteam. Hij ging daar als teamgenoot van Max Verstappen aan de slag, maar kwam niet uit de verf naast de snelle Nederlander. De Red Bull-top was hard en wees Gasly na een half seizoen weer terug naar het zusterteam. Daar zou hij de jaren erop juist schitteren en uitgroeien tot teamleider. Uiteindelijk maakte hij dit jaar de overstap naar Alpine, aangezien hij pas in 2025 weer kon hopen op het zitje bij Red Bull.

Gasly is, ondanks wat moeizame tijden, dankbaar voor de vijf volledige seizoenen die hij in de Red Bull-kleuren reed. "Als ik terugkijk op mijn tijd bij Red Bull, waren dat 9,5 jaren van puur plezier, ongelooflijke resultaten en vechten voor kampioenschappen voordat ik de Formule 1 bereikte", zegt Gasly in de Beyond the Grid-podcast. "Het was geen gemakkelijke manier om de Formule 1 te bereiken. Ik werd naar Japan gestuurd. Dat voelde destijds een beetje als een straf, om naar de Super Formula te gaan. Maar het was een van de leukste en spannendste seizoenen die ik ooit heb gehad. Ik vond het absoluut geweldig en ik voel me nu zo verbonden met Japan dat ik elk jaar zou willen dat ik er drie of vier weken kon doorbrengen, want het was een geweldige levenservaring, een geweldig kampioenschap, een geweldige uitdaging."

Dat ging echter wel gepaard met 'veel druk', benadrukt Gasly. "Maar ik geniet van die druk. Er kwam veel stress bij kijken toen ik in Japan arriveerde, want ik begreep er niks van. Het was [voor mij] een nieuwe auto en ik kende de circuits niet. Maar ik liet me niet kennen. Ik werd juist beter als coureur. Ik begon vervolgens in de Formule 1. Dat was een achtbaan, van podiumplaatsen tot promotie tot het beste team in de Formule 1. Het was gewoon jammer dat de auto dat jaar niet zo goed werkte. Het was gewoon een ongelukkige timing, dingen liepen niet zo goed. Het heeft me zeker beter gemaakt als coureur en ook als persoon."

Voor velen was het een vraag waarom Gasly zo goed kon presteren bij het zusterteam, maar onder de druk leek te bezwijken bij Red Bull. Of hij al weet hoe dat zat? "100 procent", reageert hij zelfverzekerd. Hij heeft er nog niet met Red Bull-adviseur Helmut Marko over kunnen praten, maar hoopt dat hij ooit de kans krijgt om dat te doen. "Maar diep van binnen weet ik dat het slimme mensen zijn. De manier waarop was niet echt eerlijk, maar dat hoort bij deze sport en ik heb geleerd dat deze sport niet altijd eerlijk is. Ik heb dit hoofdstuk echt afgesloten toen ik AlphaTauri verliet en voor een gloednieuw avontuur bij Alpine koos. Ik denk dat ik nu een niveau van ervaring, vaardigheden en mindfulness heb bereikt dat me, dankzij mijn eerdere ervaringen, in staat stelt om vandaag beter te zijn dan gisteren."