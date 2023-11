Gasly: "Band met Ocon heel anders dan met Tsunoda"

Pierre Gasly maakte jarenlang deel uit van de Red Bull-familie, maar omdat hij niet het gevoel had dat hij daar nog kon doorgroeien naar Red Bull maakte hij de overstap naar Alpine. Daar heeft hij in Esteban Ocon een sterke concurrent, al staat Gasly vooralsnog wel boven zijn nieuwe teamgenoot. Van die twee was bekend dat zij in het verleden niet goed met elkaar overweg konden. "Ik wist dat het niet makkelijk zou worden, maar tegelijkertijd wist ik dat we enorm gegroeid waren", zegt Gasly in de Beyond the Grid-podcast. "Ik maakte me er een beetje zorgen om hoe hij me zou verwelkomen en hoe hij met mij zou samenwerken", geeft hij toe. "Ik ken Esteban al lang, dus ik weet hoe wij werken. We hebben verschillende persoonlijkheden, we zijn gewoon twee verschillende soorten mensen. Maar uiteindelijk denk ik dat we echt goed hebben samengewerkt."

Gasly hoopte vooral dat zijn band met Ocon de vooruitgang van het team niet in de weg zou zitten en dat zij allebei het team in dezelfde richting zouden duwen. "Er zal altijd een gezonde rivaliteit zijn", voegt de 27-jarige coureur uit Rouen toe. "Waar ik het meeste om geef, is dat het de ontwikkeling van het team en de auto niet in de weg zit. Het is prima om een rivaliteit te hebben, maar we moeten wel in dezelfde richting werken. We moeten het team en de ontwikkeling vooruitduwen. En ik moet zeggen dat dat precies is wat we hebben gedaan."

Zo lijkt er dus sprake van een positieve band tussen de twee, maar zo ver gaan als zeggen dat ze vrienden zijn, wil Gasly ook weer niet. "Zo veel tijd besteden we niet samen", legt de winnaar van de Italiaanse Grand Prix van 2020 uit. "Als we op het circuit zijn, dan werken we. We zijn volwassen, verantwoordelijk en we leveren. We hebben ongeveer dezelfde feedback en vragen ongeveer hetzelfde van de auto en hoe we willen dat het team zich ontwikkelt." Gasly omschrijft de werkrelatie met Ocon als 'zeer formeel'. "Maar dat is ook alles waar ik om kan vragen, want aan het einde van de dag wil ik gewoon competitief zijn. Ik weet dat Esteban me niet zal uitnodigen voor een diner, maar daar kan ik mee leven."

Oprechte band

Daarmee is zijn band met Ocon wel 'heel anders' dan wat hij met Yuki Tsunoda had. Als AlphaTauri-teamgenoten waren de twee regelmatig bij elkaar te zien, ook in hun vrije tijd. "[De band met] Yuki was erg uniek. In Austin had ik een gesprek met Jackie Stewart. Het was inspirerend om over zijn band met François Cevert te horen. Terwijl hij aan het praten was, kon ik haast mijn band met Yuki erin herkennen in de manier waarop hij naar de F1 kwam en hoe ik hem steunde en probeerde te helpen. Het was een heel oprechte en gezonde relatie."

Bij Alpine vechten Gasly en Ocon voor een contractverlenging, aangezien beide contracten eind volgend jaar aflopen. "We willen allebei de top bereiken", weet de Fransman. "We willen allebei het team leiden. Dat accepteer ik en zie ik zelfs als een uitdaging. Ik omarm die strijd omdat Esteban uiteindelijk een zeer snelle en zeer getalenteerde coureur is. Hij heeft dat bewezen. Dat is wat je nodig hebt van een teamgenoot, dat hij jou en het team pusht. Je wil iemand hebben die competitief is."

Gasly benadrukt wel dat, hoewel de onderlinge strijd er dus wel is, dat Ocon niet de enige is die hij wil verslaan. "Ik weet hoe graag hij mij wil verslaan, maar tegelijkertijd weet hij ook precies hoezeer ik hem elke keer wil verslaan. Het is niets persoonlijks, want uiteindelijk draait het bij mij om alle negentien coureurs. Ik wil iedereen verslaan. Om iedereen te verslaan is het nodig dat Esteban mij pusht en het team pusht om de auto te verbeteren. Dat is ook precies wat we gedaan hebben."