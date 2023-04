"Ik moet zeggen dat ik tot nu toe heb genoten van het jaar, hoewel het verre van perfect was", schrijft Gasly in een column voor de website van de Formule 1. "In de mix in de top-tien, dat is waar we nu op pure performance staan. Dat gezegd hebbende, hebben we absoluut een reden om positief te zijn met de snelheid die we in Australië hebben laten zien."

Over die race in Australië wil de Fransman ook nu weinig kwijt. Het zag er goed uit voor beide Alpine-coureurs, totdat de tweede herstart van de race tot grote ellende leidde. Gasly verremde zich in bocht 1, moest via het gras terug de baan op maar leek daarbij teamgenoot Esteban Ocon over het hoofd te zien. Zo knalden beide roze bolides de muur in en zat de race er meteen op. Het was een pijnlijke crash, niet alleen omdat het tussen teamgenoten onderling was, maar omdat er zo flink wat punten weggegooid werden. "Australië... waar moet ik beginnen? Als we naar de positieve dingen kijken was het een bevredigende stap in de juiste richting. Het was trouwens in feite een zeer grote stap voor het team", stelt Gasly.

"Ik wil niet teveel ingaan op wat er in de race gebeurde, behalve dan dat ik blij ben met hoe 98 procent van die race voor ons ging", vervolgt Gasly. "Helaas veranderden de omstandigheden en bleven we puntloos. Het is nooit een fijn gevoel om zo gefrustreerd te zijn. Om zo'n goede prestatie neer te zetten en het resultaat zo afgepakt te zien worden op het einde, was pijnlijk." Het was voor de Fransman dusdanig pijnlijk dat hij er na de race 'niet al te veel op wilde reflecteren'. "Ik wilde alleen mijn teleurstelling uiten en me er daarna zo snel mogelijk overheen zetten. Als team hebben we dit natuurlijk intern besproken en de uitkomst hiervan houden we voor onszelf. Uiteindelijk moeten we gebruik maken van de verbeterde prestaties en begrijpen hoe we het maximale uit de auto kunnen halen in Baku, waar ik vastbesloten ben om een grote prestatie neer te zetten."

Gasly, die naar eigen zeggen altijd 'zeer positief' denkt, wil zich geen zorgen maken om het verleden en kijkt liever vooruit. Het vizier staat daarom naar Baku, het eerste sprintweekend van het seizoen. "Zoals gezegd ligt Australië al achter ons en het team en ik werken heel hard om die prestatie in Baku, en verder, te herhalen, alleen met een betere afloop. Het is daar een iets ander format, dat zal zonder twijfel interessant worden. We moeten er meteen staan aangezien er niet veel tijd te verliezen is tijdens de vrije training. Baku is een megacircuit. Ik hou ervan om daar te racen."

"Vorig jaar werden we vijfde, een jaar eerder stond ik op het podium. We zullen wel zien wat dit jaar in petto heeft. Het is een plek waar het om overleven draait, je moet blijven rijden om te kunnen winnen aangezien er van alles kan gebeuren op een baan als deze. Het is de eerste sprint van het jaar, de allereerste in Baku. Dat zal dus erg spannend worden. Voor de rest ben ik met mijn gedachten niet veel verder dan de volgende race. Ik ben er klaar voor, dus kom maar op met Baku", blikt de Alpine-coureur vooruit.