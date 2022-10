Gasly baalt van remprobleem in kwalificatie: “Het is niet de eerste keer”

Aan het begin van de kwalificatie op Suzuka liet Pierre Gasly, waarvan eerder op zaterdag bekend werd dat hij zijn carrière volgend jaar vervolgt bij Alpine, een tijd van 1.32.049 noteren, waarmee hij na de eerste runs negende stond in de tijdenlijst. Tijdens zijn tweede run kwam hij tot 1.31.322, wat onvoldoende was om door te gaan naar Q2 doordat anderen zich nog meer wisten te verbeteren. Gasly bleek met een remprobleem te kampen en kwam witheet op de boordradio, omdat het team niet naar hem geluisterd zou hebben.

“We kregen op de tweede set banden tijdens de outlap een probleem met de linker voorrem”, doet Gasly uit de doeken tegenover onder andere Motorsport.com. “Het was niet de eerste keer dat we hiermee te maken hadden. We weten dat als we op de baan de remmen en banden niet goed op temperatuur kunnen brengen, het probleem eerder kan optreden en daarom vroeg ik het team of ik iets langer in de garage kon blijven. Maar dat is niet gebeurd.”

Met als resultaat dat zijn tweede vliegende ronde verre van optimaal verliep. Gasly: “Mijn laatste poging ging in rook op doordat elke keer als ik remde, mijn linker voorrem niet goed werkte en mijn band daardoor overal blokkeerde. Het is teleurstellend dat het zo gelopen is, want we hadden de potentie om door te gaan naar Q2. Vooral op een baan als Suzuka is het jammer als je niet het maximale uit je pakket weet te halen.”

Teamgenoot Yuki Tsunoda leek problemen te hebben onder het remmen. Gasly is daar meteen na Q1, wanneer hij met de pers spreekt, nog niet van op de hoogte. “We moeten hiernaar gaan kijken”, zegt de Fransman. “Ik heb hier nog geen antwoord op. Maar het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Eerder dit seizoen hadden we dit probleem ook tijdens de kwalificatie in Canada. We weten dat het om honderdsten draait, als het gaat om wie er doorgaat en wie niet, dus daarvoor is het nodig dat alles op de auto optimaal functioneert. Het is teleurstellend dat daar vandaag geen sprake van was.”

Vanaf de zeventiende positie zal Gasly geen makkelijke race krijgen. “Ik denk dat we iets moeten gaan proberen [met de strategie], want Suzuka is geen makkelijke baan om in te halen”, aldus de coureur uit Rouen, die hoopt op regen. “Regen kan ervoor zorgen dat de prestaties in het middenveld nivelleren, dus hopelijk is het nat en krijgen we een kans om in de buurt van punten te komen.” Volgens Gasly ging het vrijdag niet onaardig op een natte baan. “Het ging heel goed. Ik denk dat we over het algemeen wel beter presteren in natte condities.”

Video: Pierre Gasly uit zijn frustratie over de boordradio