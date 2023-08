Gasly baalt van huidig F1-seizoen: "Een met het meeste ongeluk"

Pierre Gasly zette aan het einde van het Formule 1-seizoen 2022 een punt achter de langdurige samenwerking met Red Bull. De Fransman reed in het verleden voor Toro Rosso, Red Bull Racing en AlphaTauri, maar zag daar geen mogelijkheden meer en switchte begin dit jaar naar Alpine. Dat F1-team werd vorig jaar vierde in de eindstand en hoopte voor 2023 op hetzelfde, maar wel met een kleinere achterstand naar de top-drie.

Het verloopt voorlopig allesbehalve vlekkeloos in Enstone. Het F1-team kampte in de eerste helft van het jaar met incidenten en interne conflicten. Oud-teambaas Otmar Szafnauer mocht, net als sportief directeur Alan Permane, zijn biezen pakken na de Grand Prix van België en Pat Fry is op dit moment met verlof, om zich later als technisch directeur aan te sluiten bij Williams. Daarnaast kwamen Gasly en Esteban Ocon al twee keer met elkaar in aanraking tijdens de race, en is het team met de A523 teruggevallen naar de zesde plek in het constructeurskampioenschap.

Gasly geeft toe dat het voorlopig niet van harte loopt, maar zegt ook gehinderd te zijn door pech. In Melbourne knalde hij tegen zijn ploegmaat aan, terwijl beide wagens in de top-tien reden. Hierdoor verloor Alpine een hoop kostbare punten. "Het verloopt vanwege diverse redenen allemaal vrij tricky op dit moment", aldus de Fransman over zijn eerste seizoenshelft. "Dit is denk ik tot nu toe het F1-seizoen met het meest ongeluk. Een aantal kansen gingen in rook op bijvoorbeeld. Dit zorgde voor een sneeuwbaleffect en had een enorme impact op de resultaten. Dit laat dus niet het potentieel van het pakket zien. Aan de andere kant zijn we niet zo competitief als dat we vooraf wilden zijn. Alpine had met de vierde plek een goed resultaat in 2022. Dit jaar begonnen we al achter Aston Martin als vijfde team. McLaren ontwikkelde zich goed door en daardoor vielen we terug naar P6. Dat is natuurlijk niet het doel van dit jaar. Ik lieg als ik zeg dat we aan de verwachtingen voldoen. Toch staat er nog een helft op de planning en zit er qua nieuwe onderdelen nog veel in de pijplijn. Het gaat het seizoen niet volledig omdraaien, maar ik hoop dat we het in de tweede helft beter kunnen doen."

Volgens Gasly ligt het niet aan specifiek gebied waardoor goede resultaten uitblijven. De Fransman zegt dat de A523 het op verschillende punten laat liggen. "Er zijn diverse zaken die beter kunnen", gaat hij verder. "Dit gaat bijvoorbeeld om de downforce. Verbeter je dat, ga je sneller. Daarnaast kan de balans in de bochten beter. Op dit moment zitten we daar bovenop. Het is dus niet zo dat één gebied zwakker is dan het andere. We proberen het algehele pakket sterker te maken. We hebben helaas de gewenste stap wat dat betreft niet kunnen maken."

