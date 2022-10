Gasly: Alpine voelde heel snel als juiste keuze in F1 voor 2023

Zaterdag maakte Alpine dan eindelijk bekend dat Pierre Gasly het rijdersduo voor 2023 voltooit. Hij heeft een meerjarige deal getekend bij de renstal, waar hij landgenoot Esteban Ocon als teamgenoot krijgt. Sinds de bekendmaking dat Fernando Alonso naar Aston Martin vertrekt en dat Oscar Piastri niet bij Alpine maar bij McLaren zijn F1-debuut gaat maken, wordt Gasly al nadrukkelijk in verband gebracht met dat tweede zitje bij Alpine. De Fransman werd in het verleden al regelmatig gelinkt aan het team dat voorheen als Renault door het leven ging, maar nooit kwam daar echt iets serieus uit voortvloeien. Tot nu.

"Ik stond bij AlphaTauri onder contract voor 2023, maar door alles wat er gebeurde ontstonden er serieuzere gesprekken en dialogen", legt Gasly uit in een interview met F1.com. "Het was niet eenvoudig, maar al met al is dit een belangrijke move voor mijn carrière. Ook is het iets waar ik heel goed over heb moeten nadenken. Maar ik moet toegeven dat ik al snel het gevoel had dat dit de juiste keuze was. Ik vond het heel duidelijk dat dit het juiste is om te doen als ik kijk naar wat ik wil bereiken in Formule 1."

Blij met medewerking Red Bull en AlphaTauri

Door zijn overstap komt er na bijna een decennium een einde aan de samenwerking tussen Gasly en Red Bull, dat zijn carrière in de juniorklassen ondersteunde en hem bij het toenmalige Toro Rosso liet debuteren in F1. Eigenlijk stond de coureur uit Rouen nog tot eind 2023 onder contract bij Red Bull, dat hem volgend jaar opnieuw voor AlphaTauri wilde laten rijden. Hij mag nu een jaar eerder vertrekken en maakt daarmee ruimte voor Nyck de Vries, die na een invalbeurt in Monza volgend jaar de kans krijgt om een heel F1-seizoen af te werken. Gasly is intussen dankbaar dat Red Bull-teambaas Christian Horner, adviseur Helmut Marko en AlphaTauri-teambaas Franz Tost bereid waren om mee te werken aan een overstap naar Alpine.

"Ze begrepen meteen wat voor een kans dit voor mij was, ook voor mijn verlangen om iets nieuws te beginnen en voor mijn wil om vooraan mee te strijden", zegt Gasly. "Dat begrepen ze vrij snel, ook Helmut en Christian. Ik heb een lang gesprek met Helmut gehad. Ik zag dat Franz tranen in zijn ogen had toen hij het nieuws kreeg, want we hebben natuurlijk een heel sterke band. We hebben altijd heel fijn samengewerkt. Dit is dus met alle partijen besproken en voor sommigen was dit lastiger dan voor anderen. Maar uiteindelijk zagen ze allemaal wat voor een kans dit voor mij was en hebben ze meegewerkt om het waarheid te laten worden. Daar ben ik heel dankbaar voor."

Gasly hoopt dat hij Alpine kan laten profiteren van de ervaring en kennis die hij heeft van de F1-operatie van Red Bull. "Ik heb de afgelopen tien jaar zo'n 200, 250 dagen in de simulator gezeten waarbij ik met Red Bull-engineers werkte, in de fabriek was en zag hoe een kampioensteam werkt. Het is aan mij om die ervaring zo goed mogelijk te benutten om Alpine in de komende jaren te helpen en ze naar voren te brengen op de grid", aldus Gasly. "Het is geen beslissing die je van de ene op de andere dag neemt. Ik heb veel meegemaakt met Red Bull. Maar op een gegeven moment, namelijk dit stadium van mijn carrière, moet ik kijken waar ik de beste kansen heb om mijn eigen doelstellingen en ambities in F1 te halen. Ik moet zeggen dat het best snel heel duidelijk voor mij was dat dit de juiste keuze was."