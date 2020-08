Gasly vroeg in 2019 bij Red Bull om een andere ingenieur

Gasly debuteerde eind 2017 bij Toro Rosso en maakte begin vorig jaar na het vertrek van Daniel Ricciardo de overstap naar Red Bull Racing. Aan de zijde van Max Verstappen kwam de Fransman nooit echt uit de verf en halverwege het seizoen werd hij vervangen door Albon.

De Thaise Brit liet tot dusverre een paar degelijke optredens zien in de races, maar wist nog geen podiums te scoren en ook in de kwalificatie lijkt hij moeite te hebben. Om hem te helpen beter met de wispelturige RB16 om te gaan werd zijn race engineer Mike Lugg onlangs vervangen door de veel meer ervaren Rennie, die in het verleden onder andere met Ricciardo en Mark Webber werkte.

Vooral die ervaring is belangrijk voor Albon, zo liet Horner eerder deze week weten. “Met de problemen die we op het moment met de auto hebben en een onervaren coureur als Alex, lijkt het ons oneerlijk dat we alle druk neerleggen bij een vrij onervaren engineer. We hebben dus Simon teruggehaald, terwijl Mike gewoon bij ons onder contract blijft staan.”

Gasly liet zich zaterdag ontvallen dat hij vorig jaar een vergelijkbaar verzoek had ingediend, vlak voordat hij werd teruggezet naar Toro Rosso. “Ik heb daar om gevraagd. Echt waar, dat heb ik gedaan. Het was noodzakelijk, maar ik wil er niet al te veel over zeggen.” Na enig doorvragen van Motorsport.com wijdt de Fransman verder uit over de kwestie. “Ik kwam vorig jaar na één jaar [Toro Rosso] bij Red Bull terecht. Ik had erg weinig ervaring in de Formule 1. Ik wist weliswaar dat ik snel was, maar ik had graag iemand aan mijn zijde gehad met wat meer ervaring dan iemand die net als ik nieuw was in de Formule 1. Maar dat is geweest. Ik wil verder, ik wil vooruitkijken en me concentreren op mijn werk bij AlphaTauri.”

Waarom Red Bull Albon nu wel vooruit probeert te helpen en Gasly vorig jaar blijkbaar niet, roept vraagtekens op. Werd Gasly om een andere reden aan de kant gezet? De Fransman wilde daar niet op ingaan. “Ik laat iedereen zijn eigen mening daarover vormen. Wat ik weet en wat ik ook heb gezegd is dat ik denk dat er veel dingen beter gedaan hadden kunnen worden. Ik weet waarom wij [vorig jaar] niet zo competitief waren, maar ik weet niet waarom Alex zo aan het worstelen is. Het is duidelijk dat van de vier kwalificaties dit seizoen wij er twee voor hem hebben gestaan in een langzamere auto. Het gaat dus niet zo goed als ze hadden gedacht, maar de redenen daarvoor weet ik niet.”