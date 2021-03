Gasly bevestigt: AlphaTauri een stuk beter dan begin vorig jaar

De Fransman is erg tevreden over hoe de driedaagse testsessie is verlopen bij AlphaTauri. “We hebben ons volledige programma af weten te werken”, laat de enkelvoudig Grand Prix-winnaar weten. “We hebben een goed idee gekregen van de auto die we voor dit jaar hebben, waar we ons nog moeten verbeteren en waar onze krachten liggen. Dus dat is heel positief. Er zijn natuurlijk altijd dingen die nog beter moeten, maar om eerlijk te zijn staan we er na drie testdagen stukken beter voor dan een jaar geleden na dezelfde hoeveelheid dagen in Barcelona. Daar ben ik erg te spreken over.”

Gasly verwacht in 2021 opnieuw een mooie strijd. “We weten welke opponenten heel erg snel gaan zijn, daar hebben we al een redelijk idee van”, zegt hij. “We weten waar we op het moment nog een beetje mee worstelen, maar hopelijk kunnen we in de komende dagen nog wat antwoorden vinden, voordat we hier terugkeren voor de eerste race. Ik heb echter goede hoop dat we in het gevecht zullen zitten en voor goede punten kunnen meedoen.”

Ook de nieuwe Honda-krachtbron is een verbetering, stelt Gasly. “Tot dusver zijn we erg tevreden. Het is een stap voorwaarts ten opzichte van vorig jaar. De rijeigenschappen waren gedurende alle drie de dagen perfect. Op dat gebied ziet het er dus heel positief uit. Maar Mercedes heeft ook een zeer sterke motor, dat hebben McLaren en Williams wel laten zien. Je kan zien dat ze heel veel potentie hebben. Ik waak dus een beetje voor te veel enthousiasme. We zullen over twee weken het complete plaatje wel te zien krijgen in de kwalificatie.”

Ook teamgenoot Yuki Tsunoda, die aan de vooravond van zijn F1-debuut staat, is positief over de nieuwe power unit van Honda. “Er is zeker sprake van een goede stap ten opzichte van vorig jaar. Dat kunnen we in de data zien. Ik heb eerder met de AT01 en de STR14 gereden en ik kan ook voelen dat er een goede stap is gemaakt, vooral als het gaat om topsnelheid. Ik kan je niet vertellen hoe groot de stap is, maar het is absoluut een goede stap.”

'Goede redenen om optimistisch te zijn'

Veel Formule 1-analisten hebben zich in de dagen na de wintertest in Bahrein positief uitgelaten over AlphaTauri. Gasly hoopt natuurlijk dat alle opwinding over de vorm van het Italiaanse team bij het ingaan van het seizoen 2021 gerechtvaardigd is. “Ik hoop het. We zouden die opwinding natuurlijk graag delen. We hebben ook echt wel een goed pakket, maar ik wil niet te snel conclusies trekken, want over twee weken kunnen de zaken er heel anders voor staan. We kijken daarom vooral naar onszelf. We gaan werken aan de punten die nog wat werk behoeven, want de auto mag er dan vrij goed uitzien, er zijn altijd dingen die verbeterd kunnen worden. Maar er zijn goede redenen om optimistisch te zijn. Ik hoop dat we vroeg in het seizoen al een paar sterke races kunnen hebben, want dat gaat belangrijk worden.”