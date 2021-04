Gasly: “We kunnen op elk circuit met McLaren en Ferrari vechten”

Gasly kwalificeerde zich achter Ferrari-coureur Charles Leclerc maar voor de beide McLaren-rijders als vijfde voor de seizoensouverture. Een goed resultaat in de race lonkte, ware het niet dat hij in de openingsfase een aanrijding had met Daniel Ricciardo, waardoor hij zijn voorvleugel verloor. De 25-jarige coureur uit Rouen heeft echter goede hoop dat AlphaTauri dit jaar vaker sterk voor de dag komt.

“Ik denk dat we hebben laten zien dat we qua snelheid in de mix zitten met Ferrari en McLaren, dus dat is positief”, zegt Gasly. “Volgens mij is wel duidelijk dat we op alle circuits met hen in gevecht kunnen gaan.”

Gasly kwam goed weg bij de start en lag vijfde toen het veld na een vroege safety car weer werd losgelaten. Kort na de herstart ging het mis. Bij de vierde bocht werd hij buitenom ingehaald door Lando Norris, terwijl Daniel Ricciardo binnendoor dook. Een bocht later raakte hij de achterkant van de Australiër, waardoor hij zijn voorvleugel verloor en van de baan schoot. Het betekende een vroege eerste pitstop voor de AlphaTauri-rijder, waarmee een kans op een goed resultaat verkeken was. Een paar ronden voor het einde parkeerde Gasly zijn auto in de pits. Op dat moment lag hij zestiende.

“Ik weet niet of het mijn schuld was dat ik contact maakte met de McLaren, maar vanaf dat moment was mijn race zo goed als voorbij”, aldus Gasly. “Ik verloor mijn voorvleugel en beschadigde mijn vloer. En dat was mijn race zo'n beetje. We kregen richting het einde van de wedstrijd meer problemen met de auto, waardoor we uiteindelijk moesten opgeven. Ik was daar natuurlijk erg teleurgesteld over, want we hadden een goed gevecht kunnen hebben met Ferrari en McLaren. We hebben een goed aantal punten misgelopen.”

“Het was echt shit”, vervolgde hij. “We hadden de snelheid om met McLaren en Ferrari te vechten en ik keek daar enorm naar uit. Maar ik had al vroeg een minuut achterstand op iedereen en schade aan de auto. Dat was ontzettend balen. Maar als ik naar de positieve dingen kijk, dan hadden we het hele weekend een erg goede pace. We moeten ervoor zorgen dat we de komende races op dezelfde voet door blijven gaan. Ik weet zeker dat we ook dan weer met ze [McLaren en Ferrari] zullen vechten.”