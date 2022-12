Pierre Gasly verlaat AlphaTauri om voor volgend Formule 1-seizoen aan de slag te gaan bij Alpine. De coureur uit Rouen vertrekt na een moeizaam jaar voor de Italiaanse renstal. Het team worstelde met de nieuwe auto voor 2022 en kwam niet in de buurt van de vorm die het in voorgaande seizoenen had. Gasly zegt dat zijn oud-collega's ervan overtuigd zijn dat de AT04 de beste AlphaTauri tot nu toe wordt, maar dat het lastig is om te zeggen waar de formatie volgend jaar komt te staan in de pikorde. Dit omdat geen enkel team stilzit.

"Het is in onze sport zo lastig om te voorspellen wat er gaat gebeuren", zegt Gasly. "In 2021 zaten we aan de voorkant van het middenveld, afgelopen seizoen zaten we juist aan de achterkant. En wie weet er volgend seizoen gaat gebeuren? Misschien vecht AlphaTauri, dat naar een compleet ander concept overstapt, wel opnieuw achterin. Het is lastig te zeggen. Het belangrijkste is om keihard te werken en jezelf zo goed mogelijk klaar te stomen voor volgend jaar. Ondertussen hoop ik uiteraard dat het pakket van Alpine nog sterker wordt dan het dit jaar al was."

AlphaTauri ziet kansen

Gasly benadrukt dat AlphaTauri optimistisch is over de kansen voor 2023. "Hopelijk zit ik volgend jaar meer van voren, maar je weet maar nooit", vervolgt de Fransman. "Hier heb ik het ook met de jongens van AlphaTauri over gehad. Zij vertelden mij dat hun auto volgend jaar de beste is die ze ooit hebben gemaakt en dat ze vooraan mee gaan vechten! Iedereen in de paddock zal echter grote stappen maken, dus niemand weet wat er precies gaat gebeuren."

Vanzelfsprekend hoopt Gasly bij Alpine een betere auto te hebben dan waarmee hij het afgelopen jaar moest doen. "Ik hoop dat wij vooraan mee kunnen knokken en wellicht voor podiumplekken, overwinningen of top-vijf-klasseringen kunnen gaan. Maar het zou ook een uitdagender seizoen kunnen worden. Je hebt namelijk elk seizoen wel ontwerpers die vertrekken en nieuw bij een team komen. Natuurlijk wordt een deel van de auto meegenomen naar volgend jaar, maar we zouden nog steeds een paar verrassingen kunnen krijgen. We gaan het meemaken."

Eind 2022 staat Gasly dus niet meer onder contract bij Red Bull, maar bij Alpine. Dat team werd in 2022 vierde in het kampioenschap en had een aantal sterke races. Helaas liet de betrouwbaarheid van de auto geregeld te wensen over, maar de Franse F1-coureur ziet kansen. "Alpine kende een prachtig jaar. Ze versloegen McLaren voor de vierde plek in het kampioenschap. Het is duidelijk dat hun pakket dik in orde is. Het volgende doel is jagen op de grote drie. We gaan zo hard mogelijk pushen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we mooie resultaten gaan behalen."