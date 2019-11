2019 positief jaar voor Gasly: "Blij met hoe het is gegaan"

Doordat Daniel Ricciardo plotseling aankondigde naar Renault te vertrekken, scheepte hij Red Bull met de lastige taak op een geschikte vervanger te vinden. Christian Horner en Helmut Marko hadden er niet op gerekend en de ellendige situatie was dat het over weinig individuele talenten beschikte vanuit het eigen opleidingsprogramma. Daniil Kvyat had zijn kans eerder gekregen en was net terug bij Toro Rosso, Alexander Albon was in een eerder stadium losgelaten en had nog geen ervaring in een Formule 1-wagen opgedaan, de rest was te jong. Dus was Pierre Gasly de meest geschikte kandidaat.

Dat verliep op zijn zachtst gezegd stroef. De 23-jarige coureur uit Rouen had moeite om zich aan de rijstijl van de RB15 aan te passen en crashte al tijdens de wintertest tot twee keer toe. Hij zat er mentaal doorheen en is - volgens velen - nooit ontpopt tot een waardig teamgenoot van Max Verstappen. Toch zag het management nog wat in hem en dat leidde ertoe dat hij in de zomer van plek ruilde met Albon. Sindsdien gaat het een stuk beter met hem en heeft hij afgelopen race in Brazilië zelfs zijn eerste podium behaald.

Het is een ietwat ironisch verhaal van een coureur die ondanks alles positief terugkijkt op het jaar 2019. "Wat er ook gebeurt op zondag, ik ben blij met hoe het seizoen is verlopen, vooral sinds mijn terugkeer bij Toro Rosso halverwege het jaar. Ik zal nooit vergeten hoe ik voor het eerst het podium betrad nadat ik tweede werd in Brazilië. Maar ik ben ook blij dat ik straks wat tijd vrij heb als het racen eenmaal klaar is. Ik ga een paar weken en de kerstperiode met vrienden en familie in Frankrijk doorbrengen, want ik heb ze amper gezien door mijn drukke agenda", vertelt Gasly.

Daarna zal hij naar het trainingskamp van Red Bull gaan om zich optimaal voor te bereiden op 2020. "Ik wil vanaf eind december serieus gaan trainen in het Red Bull-kamp in Amerika." Maar eerst is er nog de Grand Prix van Abu Dhabi. "De beste manier om de winter door te komen is door in de laatste race van het jaar zo goed mogelijk te finishen. Het is een extra reden om keihard te werken tijdens dit laatste weekend, in Abu Dhabi."