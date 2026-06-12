Gasly krijgt alsnog derde plaats Monaco GP na succesvol FIA-beroep

De FIA-stewards hebben beide tijdstraffen van Pierre Gasly tijdens de Grand Prix van Monaco teruggedraaid, waardoor de Alpine-coureur alsnog als derde wordt geklasseerd. Na herziening concludeerden de stewards dat Gasly de snelheidslimiet van 60 kilometer per uur in de pitstraat niet heeft overschreden.

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De beslissing volgt op een succesvol verzoek tot herziening van Alpine. De Franse renstal presenteerde nieuw bewijs waaruit bleek dat de afstand die door het tijdwaarnemingssysteem van Formula One Management werd gebruikt om de snelheid in de pitstraat te berekenen, niet correct was.

Tijdens de hoorzitting over het verzoek tot herziening op donderdag gaf F1-tijdwaarnemer Formula One Management (FOM) toe dat er een fout was gemaakt bij de afstandsmeting in de pitstraat waarop de snelheidsberekeningen zijn gebaseerd. De meetlus bij de ingang van de pitstraat bleek 77 centimeter korter te zijn dan aangenomen, waardoor de gemiddelde snelheid van auto's te hoog werd berekend.

Alle vijf de coureurs die tijdens de race werden bestraft voor te hard rijden in de pitstraat, zouden hierdoor ten onrechte zijn geregistreerd.

Alleen straf Gasly ongedaan gemaakt

Lewis Hamilton, George Russell, Franco Colapinto en Oscar Piastri hebben hun straf echter al uitgezeten of geprobeerd uit te zitten. Omdat zij geen verzoek tot herziening hebben ingediend, bestaat er geen mogelijkheid om die straffen alsnog ongedaan te maken.

"De stewards merken op dat sommige andere auto's die een straf kregen, deze ook hebben uitgezeten. Dat heeft helaas invloed gehad op hun racestrategie en daarmee op hun eindresultaat", schreven de FIA-stewards in hun uitspraak.

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"Er zullen ongetwijfeld vragen blijven bestaan over de vraag of die overtredingen daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Er is echter geen reglement dat de stewards de bevoegdheid geeft om een reeds uitgezeten straf ongedaan te maken."

Door het schrappen van Gasly's straffen verliest Red Bull-coureur Isack Hadjar zijn podiumplaats. Hij zakt terug naar de vierde positie, achter de Alpine-coureur.

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