Ferrari: Enorme uitgaven voor F1-technologie niet gerechtvaardigd

Piero Ferrari is de enige zoon van Ferrari-oprichter Enzo die nog in leven is. Hij gelooft dat de Formule 1 een betere balans moet vinden in de presentatie naar fans en is van mening dat de sport daar nog behoorlijk wat kansen mist. Volgens Ferrari zien de Formule 1-wagens er op televisie niet zo spectaculair uit als ze in werkelijkheid zijn, iets waar naar gekeken moet worden. Ook begrijpt hij niet waarom teams miljoenen euro’s in technologie steken terwijl ze de innovaties voor de buitenwereld geheim willen houden.

“Door de pandemie kun je de Formule 1 alleen nog volgen via de televisie”, zei Ferrari in gesprek met Motorsport.com. “We hebben de snelste formulewagens in de geschiedenis, maar de beelden die we te zien krijgen slagen er niet in om die sensatie over te brengen. Zeker niet in vergelijking met wat je meemaakt als je op het circuit bent en de wagens in het echt ziet. Het is heel iets anders dan wat de fans te zien krijgen. Deze Formule 1-wagens gaan sneller dan 330 kilometer per uur, maar wanneer je ze op het scherm ziet heb je niet het idee dat het veel harder gaat dan de Formule 2. Dan vraag ik mij af wat het nut is van een enorme investering op het gebied van technologie als het in beeld zo weinig oplevert.”

Misplaatste geheimzinnigheid

Gevraagd naar het feit dat de meeste innovaties in de Formule 1 niet bekend worden omdat teams die graag verbergen, zei Ferrari: “Natuurlijk, sommige ideeën zien we niet omdat er een patent op zit. Maar we geven ongelofelijke bedragen uit en dan houden we alles onder de pet? Kun je mij uitleggen waarom dat zo is?”

Ferrari staat regelmatig in contact met voormalig F1-baas Bernie Ecclestone. “Ik heb recent weer met Ecclestone gesproken, ik spreek hem zo nu en dan aan de telefoon”, vervolgde Ferrari. “De Formule 1 moet een sport zijn die de fans een show geeft en vermaak biedt. We hebben ontzettend snelle formulewagens en schitterende technologie, maar weet iemand er iets van?”