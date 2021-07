Gasly wil met F1-wedstrijdleiding praten over incident met Leclerc

AlphaTauri-coureur Pierre Gasly moest afgelopen zondag in de eerste van twee Formule 1-races op de Red Bull Ring al in de eerste ronde opgeven. Vlak na bocht 1 werd hij van achteren aangetikt door Charles Leclerc. De voorvleugel van diens Ferrari SF21 bezorgde Gasly een lekke band, waarna hij in contact kwam met Antonio Giovinazzi en Nicholas Latifi. Gasly kon terugkeren naar de pits, maar zijn auto was dusdanig beschadigd dat hij niet verder kon.

Direct na afloop van de race liet Gasly al weten dat zijn jeugdvriend Leclerc geen blaam trof voor het ongeval, wel vindt hij dat de wedstrijdleiding het incident had moeten onderzoeken. “Het zou mijn race niet hebben veranderd, het kwaad was al geschied was, dus uiteindelijk maakt het voor mij niet echt uit. Maar ik moet zeggen dat ik op dat moment een beetje verrast was dat er geen verder onderzoek was”, zei Gasly tijdens de persconferentie voor de Oostenrijkse GP van komend weekend. “Natuurlijk, het is niet iets wat Charles opzettelijk heeft gedaan, maar het had zeker grote gevolgen voor mijn race, en vooral nadat ik zag dat Valtteri drie plaatsen straf kreeg voor het verliezen van de controle over zijn auto in de pitstraat, iets wat niet invloed had op de race van iemand anders. Het is iets waar we waarschijnlijk met Michael [Masi, wedstrijdleider] over gaan praten.”

Het incident heeft geen kwaad bloed gezet tussen jeugdvrienden Gasly en Leclerc. “We wisten dat dit een keer moest gebeuren. Het is altijd pijnlijk en ik was natuurlijk erg teleurgesteld om de race te moeten verlaten en een kans op punten mis te lopen. Tegelijkertijd weet ik dat het niet met opzet was, het was een inschattingsfout van zijn kant”, verdedigt Gasly de Ferrari-coureur. “Het is nooit leuk, of het nu met Charles is of met een ander. Dus nee, het was gewoon pijnlijk om dat op zondag mee te maken, maar het is onderdeel van het racen en we gaan nu door naar komend weekend.”