Ferrari begon sterk aan 2022 om in de loop van het seizoen steeds meer achterstand op te lopen ten opzichte van Red Bull Racing. Met de SF-23 hoopte het team het gat richting de constructeurskampioen te dichten, maar in Bahrein en Jeddah bleek de achterstand juist groter te zijn dan vorig jaar. Het gevolg is dat de vierde plek van Carlos Sainz in de openingsrace tot dusver het beste resultaat is, terwijl ook Aston Martin en Mercedes momenteel boven de Scuderia staan in het kampioenschap.

Met de SF-23 zette Ferrari vooral in op het verbeteren van de topsnelheid, een gebied waarop het vorig jaar flink tekortschoot ten opzichte van Red Bull. Dat is echter ten koste gegaan van de downforce, waardoor de bolide meer moeite heeft in de bochten dan zijn voorganger. Na een vraag van Motorsport.com in de aanloop naar de GP van Australië stelt Sainz echter dat uit analyses is gebleken dat de SF-23 geen fundamentele problemen heeft. "Het is simpelweg een heel piekerige auto, die in de race bovendien heel onvoorspelbaar is", verklaart de Spanjaard.

"De auto vreet de banden op, dus we moeten ons pakket simpelweg verbeteren. De auto is te piekerig en we moeten een manier vinden om dat te verminderen. Dit is ook de reden dat de auto lastig is in racecondities. Het positieve is dat iedereen het weet. We weten dit op het circuit en in de fabriek in Maranello. Het goede is dat Ferrari de mankracht en capaciteit heeft om te reageren. Als we allemaal in dezelfde richting pushen, dan ben ik overtuigd dat we het om kunnen keren. Dat gaat niet in een kort tijdsbestek lukken, maar wel op de middellange termijn."

Geen vuist kunnen maken in vuile lucht

In vergelijking met de concurrentie loopt Ferrari qua bandenslijtage achter de feiten aan. Sainz hoopt dat upgrades hierbij verbetering gaan brengen, zodat hij en teamgenoot Charles Leclerc meer een vuist kunnen maken in de race. "Hopelijk kunnen we dan beter racen met de auto, want momenteel zijn we heel beperkt. We kunnen het gevecht niet echt aangaan, want de auto is lastig in vuile lucht. Het opvreten van de banden voorkomt dat je kan pushen om mensen in te halen, of we moeten de banden enorm managen", vervolgt hij. "Dat houdt in dat je klem zit in de race, je kan niet te veel spelen. We weten precies waar onze zwakte ligt. Hopelijk wordt dit verbeterd, zodat we iets meer flexibiliteit krijgen."

Op persoonlijk vlak mist Sainz nog wat in de kwalificatie ten opzichte van Leclerc, die de SF-23 in Bahrein en Jeddah naar startposities drie en twee stuurde. Het doet denken aan de eerste fase van 2022, toen de Monegask de F1-75 kon maximaliseren en Sainz daar meer moeite mee had. Toch zijn de situaties niet met elkaar te vergelijken, betoogt de eenmalig Grand Prix-winnaar. "In zekere zin mis ik 2022, want we wisten toen dat we een auto hadden die goed was voor poles en zeges. Dit jaar is het gevoel in de auto iets beter, zeker in de races", aldus Sainz. "Qua rijden heb ik geen specifieke problemen, maar ik heb gewoon nog geen goede kwalificatieronden gereden. Ik heb het niet goed gedaan in de kwalificaties. In de races heb ik ongeveer uit de auto gehaald wat erin zit, en dat is niet veel."