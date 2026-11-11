Formule 1 GP van Brazilië

Piastri mist spanning van F1-titelstrijd, maar ziet ook voordeel

Oscar Piastri geeft toe dat hij de druk mist van het vechten om het wereldkampioenschap Formule 1

Lydia Mee

Gepubliceerd: 11 nov 2026, 11:50

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Oscar Piastri zegt dat hij de druk van het strijden om het wereldkampioenschap Formule 1 mist.

De coureur van McLaren voerde vorig jaar lange tijd het klassement aan en was het hele seizoen in een titelstrijd verwikkeld met zijn teamgenoot Lando Norris. Een late aanval van Max Verstappen (Red Bull) zorgde ervoor dat Piastri als derde eindigde in de stand, terwijl Norris de titel veiligstelde en Verstappen tweede werd.

Maar dit jaar verloopt heel anders voor de Australische coureur, die momenteel zevende staat in het coureursklassement, op 94 punten achter Norris met nog drie races te gaan.

"Ja en nee", zei hij toen RacingNews365 hem vroeg of het mislopen van de titel een klap was geweest. "Ik wil elk jaar in een kampioenschapsstrijd zitten als dat kan, maar tegelijkertijd is het dit jaar zeker wat ontspannener. Natuurlijk willen we niet in deze positie zitten, maar er is niet helemaal dezelfde stress.

"Maar die stress die je in een kampioenschapsstrijd hebt, is het gevoel dat je wilt hebben, omdat het betekent dat je vecht voor iets wat je doel is. Ik mis dat gevoel dit jaar zeker, en het voegt wat extra intensiteit en dat soort dingen toe.

"Maar ja, het is niet allemaal... sommige dingen zijn iets makkelijker als je niet in een kampioenschap zit."

Oscar Piastri, McLaren

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

McLaren heeft moeite gehad om het tempo te evenaren dat het in de afgelopen twee seizoenen liet zien onder de nieuwe reglementen van de F1, al heeft de formatie uit Woking in de recente races een behoorlijke stap gezet qua prestaties, met een zege van Norris in Brazilië.

"Aan het begin van het seizoen was het duidelijk dat ze behoorlijk anders zouden zijn, maar vooral aan de kant van de power unit", zei hij.

"De auto's zelf zijn kleiner, ze hebben minder downforce, dus natuurlijk zouden ze altijd anders zijn, maar ik denk dat we de eerste paar races echt bezig waren met de power unit en hoe we daar het maximale uit konden halen.

"Na de eerste paar races, en vooral nadat ze enkele regels hadden aangepast, werd het wat normaler, en toen zijn we echt diep gaan graven in hoe de auto zelf is.

"Hij was niet zo makkelijk te rijden, en hij is nog steeds niet makkelijk te rijden geweest, zelfs nu niet. Dus we zagen al vrij vroeg dat het uitdagend zou worden.

"Het kostte ons wat tijd om precies te begrijpen wat er moest veranderen, en vervolgens is het lastig om dat daadwerkelijk te veranderen.

"Maar we boeken er langzaam vooruitgang mee, en dat is alles wat we kunnen blijven proberen te doen. Dus ja, dat is het belangrijkste geweest. We zagen al vrij vroeg dat de auto een paar dingen had die lastig te managen waren."

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- Het Motorsport.com-team

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