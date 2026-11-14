Formule 1 GP van Brazilië

Piastri: McLaren-F1-auto moet je ‘hard aanpakken’ om potentieel te vinden

De Australiër legt uit waarom de MCL40 moet worden gereden op wat voelt als 110% om snel te zijn

Lydia Mee

Gepubliceerd: 14 nov 2026, 17:47

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Oscar Piastri zegt dat de Formule 1-auto van McLaren voor 2026 met harde hand moet worden aangepakt om snel te zijn, en omschrijft de MCL40 als een auto die coureurs bestraft zodra ze niet op de limiet zitten.

De Australische coureur kent een moeizame campagne nadat hij vorig jaar om de titel vocht. Hij heeft twee podiumplaatsen behaald in Japan en Miami en staat met nog drie races te gaan zevende in de coureursstand.

In gesprek met de media in Brazilië werd Piastri gevraagd uit te leggen wat hij elke ronde met de auto moet doen.

"De beste manier om het te omschrijven is, ik weet niet eens of dit nog politiek correct is, maar je moet de auto een beetje met harde hand aanpakken. Het is geen auto die van nature alles doet wat je wilt, en het komt zelden voor dat er een auto is die alles doet wat je wilt", zei hij.

"Maar het lijkt er gewoon op dat je vooral de auto van dit jaar echt op 100 procent moet rijden, of wat voelt als ongeveer 110 procent, om in de eerste plaats snel te zijn, maar ook om de auto meer te laten doen van wat je wilt."

De coureur van McLaren denkt dat de auto echte snelheid heeft als die kan worden ontsloten, maar voegt eraan toe dat het vinden van de limiet het probleem was.

Oscar Piastri, McLaren

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

"Wanneer je hem op die limiet kunt zetten, heeft hij veel potentieel. De auto kan een racewinnende auto zijn als je hem op orde weet te krijgen, maar juist het vinden van die limiet is ongelooflijk lastig", legde hij uit.

Hij vergeleek de auto van dit jaar met de titelwinnende auto van vorig jaar.

"Vaak kon je hem veel makkelijker rijden en net zo snel zijn", zei hij. "Terwijl je met de auto van dit jaar, zodra je niet op 100 procent zit, heel snel veel tijd verliest."

Piastri gaf ook toe dat McLaren zijn voorsprong in de ontwikkeling was kwijtgeraakt. Hij omschreef het ontwikkelingstempo van het team als "behoorlijk redelijk", maar zei dat Red Bull dit seizoen waarschijnlijk de maatstaf was geweest.

"We zijn dit jaar niet de maatstaf geweest zoals we dat de afgelopen paar jaar wel waren, dus dat is zeker ons doel, proberen dat te verbeteren", zei hij.

Op de vraag of hij nog altijd plezier beleefde aan het rijden, was Piastri eerlijk.

"Zeker niet zoveel als in de voorgaande jaren, maar ja, er zijn zeker een paar hoogtepunten geweest gedurende het jaar. Er zijn ook een paar dieptepunten geweest", zei hij. "Een slechte dag op een circuit is vaak nog steeds beter dan veel goede dagen in andere delen van het leven."

Met nog drie races te gaan staat Piastri zevende in de coureursstand met 152 punten. McLaren staat vierde in de constructeursstand met 398 punten. Kimi Antonelli en Mercedes hebben de coureurs- en constructeurstitels al veiliggesteld.

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- Het Motorsport.com-team

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