Formule 1 GP van Brazilië

Piastri accepteert straf na botsing met Lindblad: richtlijnen lastig toepasbaar in openingsbochten Mexico

Piastri kreeg in Mexico City een tijdstraf van 10 seconden voor zijn botsing met Arvid Lindblad in bocht 1-2

Jake Boxall-Legge

Gepubliceerd: 5 nov 2026, 20:34

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Oscar Piastri accepteerde zijn straf voor de Grand Prix van Mexico-Stad voor de botsing met Arvid Lindblad op basis van de Formule 1-richtlijnen voor rijgedrag, maar suggereerde dat die richtlijnen mogelijk moeten worden aangepast voor bochten zoals de Mexicaanse openingscombinatie.

De Australiër hing zijn McLaren buitenom naast Lindblad richting bocht 1, met de bedoeling om voor de directe aanloop naar bocht 2 de binnenlijn te pakken. Beide coureurs hielden hun lijn, waardoor het linkerachterwiel van Lindblad contact maakte met het rechtervoorwiel van Piastri. Daardoor werd de Racing Bulls de lucht in gelanceerd, belandde hij in de muur bij de uitgang en was de race voorbij.

Piastri kreeg voor het contact een straf van 10 seconden, wat hem de zevende plaats kostte. Hij werd als dertiende geklasseerd, omdat het veld na de daaropvolgende safety car weer in elkaar schoof.

Hij is van mening dat bochten met onmiddellijke richtingsveranderingen die richtlijnen moeilijk te handhaven maken. De FIA-richtlijnen voor rijgedrag stellen dat een coureur aan de binnenkant zijn vooras ter hoogte van de spiegels van de auto voor hem moet hebben om bij de apex raceruimte te ‘verdienen’, maar bij een actie buitenom schrijven ze voor dat de aanvallende coureur zijn vooras ter hoogte van die van de verdedigende auto moet hebben.

"Ik denk dat het, als je naar de richtlijnen kijkt, vrij lastig is om tegen de straf in te gaan", begon Piastri. "Maar ik denk dat die bochtencombinatie in Mexico precies de plek is waar de richtlijnen heel lastig te handhaven zijn.

"Elke bocht is net iets anders, zeker elke opeenvolging van bochten, en ja, het voelt een beetje alsof je niet in een geweldige positie zit wanneer je enige optie om een incident te vermijden is om de baan af te snijden.

Oscar Piastri, McLaren

Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

"Het is zeker een lastige. Ik denk dat Arvid heel stevig was. Ik denk dat als je naar de richtlijnen kijkt, hij het recht had om [te verdedigen]. Ik denk ook dat ik zelf het recht had om te proberen die actie te laten slagen, tot het moment waarop ik probeerde terug te trekken en we elkaar raakten."

Over de aanstaande Grand Prix van São Paulo zei Piastri simpelweg te hopen op een "schoner" weekend in de jacht van McLaren om de derde plaats in het constructeurskampioenschap op Red Bull te heroveren. Het team kwam na Austin achter Red Bull terecht en de achterstand op de formatie uit Milton Keynes is inmiddels opgelopen tot 17 punten.

McLaren heeft voor de Braziliaanse race een aangepaste voorvleugel, die moet doorwerken in de ontwikkeling van zijn auto voor 2027 terwijl het probeert een MCL41 te maken die vergevingsgezinder is in zijn weggedrag. Piastri hoopt dat de nieuwe onderdelen in de huidige auto voor evenwichtigere rijeigenschappen kunnen zorgen. Beide coureurs hebben toegegeven dat de McLaren van 2026 ‘met harde hand aangepakt’ moet worden om zijn ideale limiet te bereiken.

"Ik denk niet dat ik iets spectaculairs hoef te doen; ik denk dat het gewoon prettig zou zijn om een iets schoner weekend te hebben, dat is zeker", legde Piastri uit.

"We hebben dit weekend natuurlijk wat nieuwe onderdelen voor de auto, dus hopelijk maakt dat het leven wat makkelijker, maar er is geen noodzaak om te proberen terug te slaan en iets bijzonders te doen.

"Het gaat er gewoon om dat we blijven werken aan de dingen waaraan we voortdurend hebben gewerkt en proberen de auto zich wat prettiger te laten gedragen als dat lukt. Dat is dus het grootste doel, en dan zien we wel waar we uitkomen. Het heeft geen zin om iets te forceren dat niet gaat gebeuren, dus we pakken gewoon elk tempo dat we kunnen krijgen."

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- Het Motorsport.com-team

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