Petronas ontkent geruchten over terugkeer Sepang op F1-kalender

Woensdagochtend kwam het nieuws vanuit Reuters naar buiten dat Petronas bezig zou zijn met een terugkeer van het circuit van Sepang op de Formule 1-kalender. Naar verluidt zouden enkele topmannen van de oliemaatschappij - tevens eigenaren van het circuit - tijdens een bespreking gedeeld hebben dat er gesprekken met de F1-organisatie gevoerd zijn over het organiseren van een Grand Prix. Volgens bronnen van het persbureau was het plan zelfs zo concreet, dat directeur Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz dinsdag tijdens een presentatie op het hoofdkantoor in Kuala Lumpur de plannen deelde.

Het werd nieuws werd goed ontvangen door de fans en volgers van de sport, want bij velen staat de terugkeer op het circuit van Sepang hoog op het verlanglijstje. Deze hoop wordt echter in de kiem gesmoord, want Petronas ontkent ten stelligste dat er gesproken is over een terugkeer. "We willen graag bevestigen dat er geen gesprekken zijn over de terugkeer van de sport op het Petronas Sepang International Circuit", verklaart het oliebedrijf op de eigen website.

Met het statement komt er een voorlopig einde aan het idee om voor het eerst sinds 2017 terug te keren op het circuit in Zuidoost-Azië. Tussen 1999 en 2017 werd er jaarlijks geracet en het leverde veel spectaculaire races op. Zo reed Jos Verstappen op een natte baan in 2001 een snaarstrakke race en leek op weg naar een verrassende podiumplaats. Helaas voor de vader van wereldkampioen Max Verstappen droogde de baan op en kon Verstappen senior de pace van de snellere wagens niet meer bijbenen. Uiteindelijk viel de Limburger terug naar een zevende plek, wat destijds niet genoeg was voor punten.

Zoon Max liet in 2017 zien dat de baan goed bij de familie past, want tijdens de voorlopig laatste Grand Prix op Sepang won de Nederlander de race. Een jaar eerder was hij ook al dichtbij, toen moest hij na een lang gevecht zijn meerdere erkennen in teamgenoot Daniel Ricciardo. Ook in zijn debuutseizoen bij Toro Rosso liet de nu 26-jarige coureur zien dat hij uit het goede racehout gesneden is. Met een zevende stek scoorde hij als jongste coureur ooit punten. Dat record staat nog altijd in de boeken.