Interview: Nadere kennismaking met technologiepartner van Mercedes F1

Brandstofleveranciers en in het bijzonder leveranciers van smeermiddelen vormen tegenwoordig een integraal onderdeel van Formule 1-teams. De tijd dat formaties producten kregen aangeleverd en het 'er maar mee moesten doen' ligt al mijlenver achter ons. Tegenwoordig gaat het om innige samenwerkingen, 'technische partnerships' waarbij een bedrijf volledig gericht is op één motorleverancier. Zo werkt Red Bull samen met ExxonMobil, Renault met Castrol en Mercedes dus met Petronas. "Ons programma is in 2010 begonnen, toen zijn we de samenwerking aangegaan voor zogenaamde 'fluid technology solutions'. Vanaf 2014 heeft dat echt zijn vruchten afgeworpen met het succes van Mercedes", legt de Belg Stephan Dergent namens Petronas uit. "De exacte bijdrage van een brandstofleverancier is altijd lastig te meten, maar Mercedes profiteert absoluut van een vergaande integratie. Hoe geïntegreerder je kunt werken, hoe beter je kunt inspelen op nieuwe ontwikkelingen."

Het delen van vertrouwelijke informatie en 'trail and error'

Het is in het competitieve F1-landschap ook pure noodzaak. "Het draait in de Formule 1 allemaal om marginal gains, zeker dit jaar, om die ene milliseconde sneller te zijn. Voor dergelijke details is het allerbelangrijkste om kennis te delen, daar begint namelijk alles mee. De geheimen op tafel durven leggen, daarvoor is vanuit beide partijen veel vertrouwen nodig. Doordat wij én titelsponsor van Mercedes én de technische partner zijn, is iedereen wat eerder bereid om confidentiële informatie te delen. Die informatie is nodig om alles op elkaar af te stemmen", zo vervolgt Dergent het gesprek met Motorsport.com Nederland. "Het betekent concreet dat we onze eigen engineers on-site hebben bij Mercedes, mensen die samen met de constructeur van de krachtbron en het raceteam werken aan de vloeistoffen. Dat zijn brandstoffen maar ook ‘functional fluids’ zoals wij die noemen, de motorolie en smeermiddelen. Alles wordt in samenwerking gemaakt en dat is toch wel speciaal."

Bij een nieuwe motorspecificatie van Mercedes wordt er in samenwerking met het HPP gekeken naar de juiste mengsels. "Dat klinkt gek, maar wat voor de ene motorspecificatie werkt, kan voor de andere specificatie juist helemaal verkeerd zijn. De motoren zijn zo complex dat er bijzonder veel aspecten meespelen, het steekt erg nauw in de moderne Formule 1." Als Mercedes voor het seizoen met een doorontwikkelde motor komt, gaan er dan ook maanden voorbereiding aan vooraf. "Je bent constant bezig met het volgende seizoen, dat is ook de mindset. In de praktijk is het een proces van 'trail and error': samen allerlei samenstellingen testen en kijken wat het best bij die ene krachtbron van Mercedes past." Daarbij is het een eeuwige zoektocht naar een goede balans tussen prestaties en betrouwbaarheid. Dat geldt voor de motor zelf, maar ook voor de brandstoffen en smeermiddelen. "Je kunt best een mengsel maken dat bijzonder goed is over één snelle ronde, maar het belangrijkste is natuurlijk dat onze auto's de finish halen op zondag." Als wordt opgemerkt dat uitrijden bij Mercedes meestal wel lukt, reageert Dergent: "En dat is toch niet zo evident als je naar andere constructeurs kijkt."

Het aanpassen van mengsels voor de kwalificatie en de race is, net als het gebruik van verschillende motorstanden, overigens verboden. Leveranciers moeten hun samenstellingen voor het weekend al doorgeven aan de FIA en die het hele weekend blijven gebruiken. De autosportfederatie voert ook steekproeven uit om dat te controleren. "Van elk product dat we gebruiken, moeten we voordat we het gebruiken zelfs al stalen laten analyseren. Daar werken onze mensen op het circuit aan, zij doen dat ook voor andere teams die de Mercedes-motor gebruiken. Williams en Aston Martin gebruiken onze brandstoffen en smeermiddelen namelijk ook, McLaren heeft een eigen leverancier." Met die mensen op locatie stipt Dergent een belangrijk aspect van het F1-werk door Petronas aan. "Dat is het Petronas Trackside Laboratory waarin twee Petronas-mensen continu bij Mercedes zijn gestationeerd. Tijdens het weekend zijn ze in de pitbox en nemen ze monsters, onder meer om de motorslijtage tijdens sessies te monitoren. Die stalen worden ter plekke geanalyseerd en daar valt bijzonder veel uit af te lezen, onder meer over de slijtage. Tijdens zo'n raceweekend worden er 200 oliestalen en 60 brandstofstalen genomen, onze mensen zijn bijna non-stop aan het analyseren."

Hamilton als uithangbord, ander imago dan Verstappen

Het geheel moet Mercedes aan optimale (motor-) prestaties helpen en dat lukt getuige de resultaten best aardig, maar andersom: wat is de meerwaarde van de Formule 1 voor een leverancier? "Nou, het antwoord is tweeledig. Natuurlijk de relevantie voor straatauto's, maar toch ook een stukje naamsbekendheid." Voor dat laatste aspect heeft men met Lewis Hamilton een prima boegbeeld in huis. "Hij is een fantastische ambassadeur, ja. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas hebben ook een vrij ‘cleane’ reputatie, dat scheelt ook. Het hangt er trouwens ook heel erg vanaf hoe je een merk in de markt wilt zetten. Als je naar Red Bull kijkt, dan hebben zij een hele andere identiteit dan Mercedes, eentje waar Max Verstappen perfect bij past. Dat imago zou misschien iets minder goed bij Mercedes passen", vervolgt Dergent. Hij duidt daarmee op het jonge en rebelse karakter van Red Bull. "En bij de line-up en casting van een team kan ik me inbeelden dat daar toch ook naar gekeken wordt.”

Minstens zo belangrijk voor alle teams en betrokkenen is de relevantie van de Formule 1 voor de 'gewone' auto-industrie. Is die relevantie er momenteel wel genoeg? Er is al veelvuldig geklaagd dat de huidige motoren te complex zijn, al wil Dergent dat beeld enigszins nuanceren. "Vandaag de dag is het gat tussen de Formule 1-technologie en het dagelijkse leven inderdaad heel groot. Maar anderzijds heeft het verleden al aangetoond dat die technieken hun weg uiteindelijk wel vinden naar de gewone straatauto's. Dat kan alleen tientallen jaren duren, er zit nou eenmaal een vertraging op. Dat geldt ook voor de huidige motortechnologie en de bijbehorende brandstoffen. Maar goed, onze R&D mensen uit de Formule 1 staan wel in zeer nauw contact met de overige afdelingen van Petronas. Zo proberen we de kennis uit extreme sporten nu al zoveel mogelijk te gebruiken."

Dat de Formule 1 op termijn nog verder wil verduurzamen en ook met de brandstoffen die kant op wil, kan helpen om die relevantie verder te vergroten. Maar zou het, om met een knipoog af te sluiten, voor die toekomst in de Benelux toch niet fijn zijn voor Market Manager Dergent als Mercedes en Petronas op termijn in zee gaan met Verstappen? "Nou ja, of Stoffel Vandoorne", reageert de Belg gevat. "Hij is nog steeds reserverijder van het Formule 1-team hè. En als we het toch over Max hebben, hij heeft een Belgische moeder dus wij Belgen hebben hem toch al voor de helft geadopteerd. Bovendien hebben we mede dankzij hem Zandvoort weer terug op de Formule 1-kalender. Dat is ook erg fijn voor Petronas. En ach, als we mensen uitnodigen om voor die race bij Mercedes te komen kijken, dan zeggen ze ook vast geen nee..."