In juni maakte RB F1 bekend dat Tsunoda ook in 2025 voor het team rijdt. De afgelopen weken werd hij over het hoofd gezien voor een plekje bij Red Bull en dat terwijl Sergio Pérez onder druk stond vanwege tegenvallende prestaties. De Red Bull-organisatie heeft onlangs bekendgemaakt dat Pérez en Daniel Ricciardo voorlopig blijven, dus ligt de focus op de line-up voor 2025. Zeker wanneer Pérez blijft onderpresteren kan er nog wat veranderen. Bayer denkt dan ook dat Tsunoda een optie blijft voor Red Bull als hij op dit niveau blijft presteren.

"Helmut zei het al, een zwaluw maakt nog geen zomer", vertelt Bayer aan Motorsport.com. "Dat betekent dat als Yuki constant op dit niveau blijft rijden, hij overwogen gaat worden voor een zitje bij Red Bull Racing. Dat is onderaan de streep exact de missie die we hebben en de missie die we van de aandeelhouders hebben gekregen. Als dat betekent dat hij nog een jaar naast een sterke Daniel moet rijden, dan blijft dat een optie. Het kan ook een optie zijn dat we denken: 'Oké, hij is er nu klaar voor.' Dan gaan we met Liam [Lawson] in gesprek. We hebben geen haast, ondanks dat mensen dat denken. Dat komt omdat we alle opties nog voor handen hebben."

RB F1-teambaas Laurent Mekies heeft de verbeteringen in het vierde seizoen van Tsunoda bestempeld als 'fenomenaal' en sprak zijn bewondering uit over de manier waarop hij zijn ambities laat horen. "Je verwacht een grote stap van de jonge coureurs tussen zijn eerste, tweede en misschien zijn derde seizoen", vertelt Mekies. "Maar je verwacht niet zo'n fenomenale stap tussen zijn derde en vierde seizoen. Ja, hij is sneller. Ja, hij is kalmer. Ja, hij integreert beter in het team, heeft betere feedback en hopelijk is hij blij! Maar in alle ernst, hij is een referentiepunt op het gebied van de manier waarop hij vrijdag de garage uit rijdt voor VT1 en bam: de eerste ronde staat hij er meteen."

Ambitieus

Mekies voegt daar nog aan toe: "Yuki is al een Red Bull-coureur. Hij moet de ambite hebben om voor Red Bull Racing te rijden. Als hij dat niet heeft, dan zou dat verkeerd zijn. Ik hoop en vertrouw erop dat hij boven alles in een auto wil racen waarmee hij races kan winnen. We proberen hem ook in die richting te ontwikkelen. Zo staan de zaken ervoor."

"Was hij blij om zijn contract met nog een jaar te verlengen? Ja. Dat was voor hem eerst nog een vraag, want hij vertelt ons dat hij mega ambitieus is. Hij ziet dat het team dat ook is en dat werkt goed met elkaar. Het helpt hem ontwikkelen, hij betaalt ons terug met een vrij hoog prestatieniveau."