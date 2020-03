'Personeel Formule 1-teams tot eind maart in zelfquarantaine'

De Grand Prix van Australië werd vlak voor aanvang van de eerste vrije training afgeblazen. Directe aanleiding was de besmetting van een medewerker van McLaren en de beslissing van het team om niet aan de race mee te doen en naar huis te gaan. Direct na de aankondiging van de afgelasting, begonnen ook de overige teams aan het afbreken en inpakken van hun spullen.

In de komende dagen zal het personeel terugkeren naar hun thuisbases en daar volgens Auto, Motor und Sport in ieder geval tot eind maart in quarantaine gaan. Alfa Romeo, gevestigd in Zwitserland, laat bij monde van teammanager Beat Zehnder weten zelfs tot eind mei niet in bedrijf te zullen zijn: “Bij ons gaan we pas op 30 mei weer aan de slag.” Op de vraag wat het team tot die tijd gaat doen, luidt het antwoord: “We hebben nog zo’n 25 oude auto’s staan. Die kunnen we weer in nieuwstaat brengen. We speelden al een tijdje met het idee om de C12 (de eerste F1-auto van Sauber) weer aan de praat te krijgen.”

Er bestaat grote onduidelijkheid over wanneer weer geracet kan worden: vermoedelijk gaat het hele schema tot en met eind mei op de schop.