Perez: We boeken ‘progressie’ rond mijn F1-toekomst

Perez kreeg vorige maand te horen dat hij eind dit jaar moet vertrekken bij Racing Point, waar hij het grootste deel van zijn F1-carrière actief was. Dat team heeft echter gekozen voor viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel, waardoor de exit-clausule van de Mexicaan in werking trad. Voordat de samenwerking formeel opgezegd werd had Perez nog niet gesproken met andere teams, maar hij spreekt nu wel met andere partijen om zijn plek op de grid veilig te stellen. Haas en Alfa Romeo zijn daarvoor de meest realistische opties, want geen van beide teams heeft de line-up voor volgend seizoen al rond. Perez heeft benadrukt dat hij zich enkel aan een project wil verbinden als hij de garantie krijgt op een zitje in 2022, als het nieuwe Formule 1-reglement in werking treedt.

Zondag werd Perez na afloop van de Russische Grand Prix gevraagd naar de ontwikkeling rond zijn F1-toekomst: “Wie weet, we hebben nog niets getekend”, reageerde de Mexicaan. “Er is zeker wel progressie geboekt, maar we zullen het de komende weken wel zien. Zoals ik eerder al gezegd heb, is er niemand die op dit moment haast heeft. De teams niet, maar ik ook niet. Laten we wachten. Er is nog genoeg tijd.”

Perez verklaarde voor het raceweekend in Sochi dat hij binnen een week zou weten waar een ‘realistische optie’ zou liggen voor hem. Haas heeft een ‘shortlist’ met maar liefst tien coureurs, maar heeft ook nog altijd niet uitgesloten dat Kevin Magnussen en Romain Grosjean blijven. Haas lijkt echter te neigen naar een nieuwe coureur nu de scheurtjes in de relatie met Grosjean steeds evidenter worden. Perez heeft echter voldoende financiële ondersteuning en is daarmee een interessante klant voor Haas. De Amerikaanse renstal zou ook nog kunnen kiezen voor een Ferrari-junior.

Alfa Romeo heeft eveneens nog geen duidelijk gegeven over het rijderspaar. Antonio Giovinazzi zit naar verluidt op de schopstoel, maar het is ook nog niet duidelijk wat Kimi Raikkonen na dit seizoen zal doen. Een terugkeer naar Hinwil is om die reden ook nog een optie voor Perez. Eerder reed hij in 2011 en 2012 al voor Alfa Romeo, dat destijds nog onder de naam Sauber opereerde.

Buiten F1 heeft McLaren reeds bevestigd interesse te hebben om de Mexicaan in het IndyCar-team op te nemen.