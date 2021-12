Perez vol vuur in strijd met Mercedes: “We gaan all-in”

Twee weken geleden reed de Red Bull-coureur zich naar een vierde stek op het circuit van Losail in Qatar. Valtteri Bottas, uitkomend voor het Mercedes F1 Team, vertrok met lege handen na een uitvalbeurt. Dit heeft ervoor gezorgd dat het gat met vijf punten tussen Red Bull Racing en Mercedes minimaal is, het laatstgenoemde team gaat voorlopig nog aan kop. Perez is zich daar bewust van: “De punten die ik in Qatar scoorde en ook in de drie eerdere wedstrijden zijn van enorm belang geweest in het kampioenschap bij de teams. We hebben het voor elkaar gekregen het gat naar Mercedes te dichten. Het is daarom nu tijd om all-in te gaan. We hebben niets te verliezen”, klinkt de Mexicaan strijdlustig. “Als we het voor elkaar krijgen deze twee Grands Prix perfect af te sluiten, dan weet ik zeker dat we eerste worden.”

Het is voor het eerst dat de 31-jarige coureur zich kan mengen in de strijd om de titel bij de constructeurs. Perez rijdt al tien jaar mee in de koningsklasse van de autosport, maar heeft in zijn jaren bij Sauber, McLaren, Force India en Racing Point nooit mee kunnen doen om de hoogste prijzen. “Het is een unieke uitdaging. Ik geniet er enorm van dat we het einde van het seizoen naderen, maar nog steeds in een belangrijk gevecht zitten. Ik kijk daarom nog meer uit naar Jeddah en Abu Dhabi. Voor dit soort momenten ben ik begonnen met racen.”

Komend weekend staat er met Jeddah Corniche Circuit een splinternieuwe baan op het Formule 1-programma. Voor de coureur nu nog onbekend terrein, maar hij heeft virtueel al eventjes kunnen proeven aan het nieuwe circuit in Saudi-Arabië. De Mexicaan is onder de indruk en verwacht een uitdagend weekend. "Ik sta te popelen om de baan op te mogen gaan en het echte werk te ervaren. Volgens mij heb ik nog nooit op zo’n rap circuit gereden. Er zijn zoveel bochten die je op hoge snelheid kan nemen", aldus Perez, die zich er bewust van is dat in iedereen op nul begint. “Met name de vrije trainingen worden ontzettend belangrijk.”

Video: Wat kunnen de coureurs verwachten van het circuit in Jeddah?