Pérez verwacht "waar gevecht" na P3 in kwalificatie Melbourne

Tweede achter Max Verstappen in Bahrein en tweede achter Max Verstappen in Saudi-Arabië. Tot dusverre verliepen de kwalificaties van Sergio Pérez dit seizoen vrijwel perfect, maar in Melbourne moet de Mexicaan zondagochtend vroeg niet alleen zijn Nederlandse teamgenoot voor zich dulden, maar ook Ferrari-coureur Carlos Sainz.

De Spaanse coureur van Ferrari was in de beslissende fase van de kwalificatie net even wat sneller dan Pérez en mag zondag dus vanaf P2 starten. Voor Pérez rest een ietwat teleurstellende derde plaats. "Ja, er had wel iets meer in gezeten. Mijn eerste sector was niet fantastisch, vooral de combinatie na bocht 1 was niet goed en dan verlies je meteen al een tiende van een seconde of iets meer", aldus de Red Bull-coureur. "Maar over het algemeen ben ik toch wel blij, gezien het verloop van het weekend."

Sergio Perez, Red Bull Racing Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Pérez heeft zin in de race van zondag. "Ik denk dat we een waar gevecht gaan zien met de Ferrari's en de rest van het veld, want de slijtage van de banden zal ongetwijfeld hoog zijn en dan is baanpositie eigenlijk niet zo relevant."

Red Bull had de auto voor de kwalificatie wat meer rechtelijnsnelheid meegegeven en dat moet Pérez zondag langs de Ferrari van Sainz helpen. "Dat zullen we morgen wel zien. We hebben onze strategie voor zondag iets aangepast en we zullen wel zien wie de slijtageslag het beste zal overleven."