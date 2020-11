Perez spreekt van ‘pijnlijke dag’ in Imola: “Podium weggegeven”

Perez reed op de vierde plaats toen Racing Point hem tijdens de safety car na het incident van Max Verstappen binnen besloot te halen. Daniel Ricciardo en Charles Leclerc bleven buiten op de gebruikte harde banden en pakten zo een positie. De Mexicaan verloor na de herstart ook nog een plek aan Daniil Kvyat en moest uiteindelijk genoegen nemen met de zesde plaats. De tweede pitstop was volgens Perez ‘niet logisch’.

“De call kwam heel laat, maar het is na de race altijd makkelijk om een goede beslissing te nemen”, sprak een teleurgestelde Perez. “Het inhalen was vandaag ontzettend lastig. Het team heeft er vast een reden voor gehad. Het is pijnlijk, een pijnlijke dag. We hadden een podium binnen handbereik. Dit is lastig te accepteren. Ik denk dat ze net zo teleurgesteld zijn als ik. We zijn een team, we verliezen en winnen samen. Maar met de kennis van nu was het niet logisch dat we een pitstop maakten.”

In het constructeurskampioenschap gaf Racing Point kostbare punten weg aan Renault, de grootste concurrent in de strijd om de derde plaats. Toch zag Perez ook weer wat positieve zaken op zondag: “Van alle negatieve zaken kunnen we ook het positieve inzien”, zei Perez. “De eerste stint was waanzinnig, de strategie was goed en het team maakte de juiste beslissingen. We hebben onszelf in de positie gebracht om voor het podium te gaan. Maar verder was het een pijnlijke dag. Ook in het kampioenschap, want we hebben in principe gewoon een podium geschonken aan Ricciardo.”

Racing Point is in het constructeurskampioenschap van de derde naar de vijfde plaats gezakt. Renault kwam er overheen, maar ook McLaren. Dat team scoorde met beide coureurs: Carlos Sainz een zevende plaats, Lando Norris werd achtste. Met nog vier races te gaan hebben de drie teams nu negen punten onderling verschil.