Masi: Red Bull is gewaarschuwd over penalty Perez

Formule 1-racedirecteur Michael Masi weerlegt de claims van Red Bull Racing dat het team niet gewaarschuwd is over het feit dat Sergio Perez zijn plek terug moest geven aan Charles Leclerc. Leclerc en Perez kwamen elkaar tegen in de GP van Italië waarna de Mexicaan van de baan ging en zo de positie van Leclerc afpakte. Het leverde Perez een tijdstraf van vijf seconden op.

Ondanks dat de coureur dus duidelijk van de baan ging, zegt Red Bull niet door de wedstrijdleiding op de hoogte zijn gebracht over het feit dat Perez de positie terug moest geven. Teambaas Christian Horner is niet blij: “We hadden een bericht van de wedstrijdleiding verwacht als ze vonden dat het geen eerlijke actie was en Perez de plek terug moest geven, maar dat bericht kwam niet. Toen de penalty kwam openden de gaten niet, het zat erg dicht bij elkaar. Daardoor viel hij na een goede race op de derde positie terug naar plek vijf, een frustrerend resultaat.”

Michael Masi staat als racedirecteur constant in contact met de teams en zegt wel degelijk met Red Bull gesproken te hebben. Na vragen over de bewering dat hij geen contact zou hebben gezocht, zei hij: “Dat is niet correct, ze hebben niks aan ons gevraagd. Ik heb gesuggereerd dat ze moesten overwegen om de plek terug te geven, en ze zeiden dat ze ernaar zouden kijken.”

Het incident ontstond een dag nadat er iets vergelijkbaars gebeurde in de sprintrace. Toen gaf Perez, na een vergelijkbare actie op Lance Stroll, pas erg laat de positie terug waardoor Stroll buiten de DRS van de auto's voor hem viel. Hier kreeg Perez geen straf voor. Volgens Masi checkt de FIA altijd of ál het voordeel van een inhaalactie buiten de baan wordt teruggegeven. “We kijken naar verschillende dingen als het gaat om blijvend voordeel. En waar het wordt teruggegeven. Als je iemand net voor een DRS-zone voorbij laat en hem gelijk weer terugpakt met die DRS, wordt er anders naar gekeken dan wanneer je het een paar bochten eerder doet. Soms wordt het strategisch gedaan, maar het gaat er ook om hoe snel je het doet."