Perez dicht bij bestraffing na actie met Gasly in Portugal

Perez kreeg zaterdag ook al een reprimande na een incident tijdens de kwalificatie. Bij een derde berisping volgt er automatisch een gridstraf van tien plaatsen. Tijdens de race probeerde Perez in de slotronden zijn vijfde plaats te verdedigen tegen de aanvallende Pierre Gasly. In de aanloop naar de eerste bocht kwam de AlphaTauri-rijder langszij, maar net op dat moment kneep Perez naar de binnenkant. Die beweging was op de limiet, maar liep gelukkig voor beide heren nog goed af. Een ronde later kon Gasly de positie wel overnemen.

Perez werd op het matje geroepen voor blokkeren, wat niet toegelaten is, maar de stewards kwamen wel de bijzondere conclusie dat de beweging van Perez op zich niets met blokkeren te maken had omdat Perez niet reageerde op de impuls van Gasly, maar omdat de beweging op het snelste deel van de baan volgens hen "te dicht bij de limiet" was kreeg Perez toch nog een reprimande. "De stewards stelden vast dat Perez niet bewoog als reactie, maar eerst of tegelijkertijd bewegen. Hij mag een enkele verdedigende beweging maken, maar dat soort beweging mag geen andere rijders in gevaar brengen. Beide rijders gingen ermee akkoord dat het op de limiet was. De stewards geloven echter dat het te dicht bij de limiet was en dat Perez het verschil in snelheid niet in acht had genomen. Daarom hebben de stewards een reprimande als straf gekozen."

Gasly vond het incident van zijn kant "riskant" en vreesde dat het voor bij auto's slecht zou aflopen. "Ik weet niet hoe het van buitenaf eruitzag, maar het verschil in snelheid is op dat moment enorm groot, ik was wellicht 30 kilometer per uur sneller dan hem. Ik besloot om voor de binnenkant te gaan en hij bewoog op het laatste moment. Ik moest vol in de remmen en dacht dat we allebei in de grindbak zouden eindigen. Ik heb geen idee hoe we contact hebben kunnen vermijden. Ik was eerst kwaad op hem, maar de volgende ronde kon ik hem langs de buitenkant passeren en dat was mooi."