Penske: "F1 in Indianapolis? Ten vroegste in 2022"

Het nieuws sloeg om 4 november vorig jaar in als een bom. Autosporticoon Roger Penske kocht met zijn bedrijf de IndyCar Series én de Indianapolis Motor Speedway op. De 83-jarige miljardair, die teams heeft in de IndyCar, NASCAR, IMSA en Australische Supercars, heeft zo nog veel meer macht en invloed en wil zowel het Amerikaanse kampioenschap als het circuit zelf naar een hoger niveau tillen.

Penske kondigde al een eerste pakket upgrades en werkzaamheden aan het stilaan verouderde oval van Indianapolis aan. Hij hoopt naast IndyCar en NASCAR ook meer kampioenschappen naar de Speedway te halen. "We willen zeker de Speedway beter gebruiken met meer races", vertelde Penske aan Racer. "We willen dingen opzetten voor de lange termijn."

Ook de Formule 1 behoort tot de mogelijkheden. Het wereldkampioenschap kwam tussen 2000 en 2007 naar Indiana. Aanvankelijk was de race populair, maar na de desastreuze editie 2005, waarin door de bandenproblemen bij Michelin slechts zes wagens aan de start verschenen, verloor de F1 het momentum. "Mijn zoon Greg heeft de voorbije weken al beginnende gesprekken gehad met Chase Carey. Is het tijd om opnieuw naar de F1-race te kijken? Ik weet nog niet of dat op economisch vlak steek houdt, maar voor 2022 zullen we dat niet doen. Ik wil de F1 wel ooit zien terugkeren", aldus Penske."

Gerelateerde video