Vandaag 18 jaar geleden: Pelé is te laat met de finishvlag

Edson Arantes do Nascimento werd met de Goddelijke Kanaries drie keer wereldkampioen voetbal. Het maakte hem naast Ayrton Senna tot één van de grootste sporthelden van Brazilië. De inmiddels 79-jarige Pelé liet zich na zijn carrière het succes graag aanleunen. Zo ook op 31 maart 2002 toen hij door de organisatie van de Grand Prix van Brazilië als eregast was uitgenodigd en de finishvlag mocht zwaaien.

Blijkbaar had Pelé het in de Paddock Club iets te gezellig, want op het moment suprême ontbrak de voetballer op start-finish. De leidende Michael Schumacher - in hevig gevecht met zijn broer Ralf - ging weliswaar juichend over de lijn, maar verklaarde na afloop toch even in verwarring te zijn geweest: “Ik stak mijn arm in de lucht en toen dacht ik opeens, waar is het geblokte zwart-wit?”

Met beide Schumachers over de finish, lukte het de gewaarschuwde Pelé nog net op tijd het starthokje te bereiken en de nummer drie David Coulthard af te vlaggen. De voetballer zelf reageerde zoals we hem kennen, met een lach: “Ik wilde zo graag de vlag zwaaien voor een Braziliaanse coureur. Helaas heeft het niet zo mogen zijn.” Hoewel Pelé ook in de jaren daarna nog regelmatig te gast was op Interlagos, wordt hij sinds 31 maart 2002 met man en macht bij de finishvlag weggehouden.