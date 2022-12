In 2022 stond er in de Formule 1 geen maat op Max Verstappen. Nadat hij in 2021 pas in de laatste race de wereldtitel veroverde, deed hij dat dit jaar met nog vier races voor de boeg. Het werd een seizoen van records voor de coureur van Red Bull Racing. Van de 22 races wist hij er vijftien te winnen - waarmee hij Michael Schumacher en Sebastian Vettel uit de recordboeken reed - en met 454 punten vestigde hij ook op dat front een record. Met name in de tweede helft van het seizoen overtuigde Verstappen, onder meer door in Hongarije en België vanaf respectievelijk startpositie tien en veertien naar de overwinning te rijden.

Die dominantie maakt Verstappen meteen ook de belangrijkste kandidaat om in 2023 met de wereldtitel aan de haal te gaan, vindt Pedro de la Rosa. De voormalig F1-coureur van onder meer Arrows, Jaguar en McLaren verwacht echter wel dat de Nederlander meer tegenstand gaat krijgen in de strijd om het kampioenschap. "Hij is zonder twijfel de favoriet, maar ik denk dat alle teams het hem lastiger gaan maken. Uiteindelijk geeft een nieuw reglement altijd kansen, met name voor de grote teams, maar langzamerhand komt de rest dichterbij, gaan de ontwerpen meer op elkaar lijken en worden de verschillen tussen de teams kleiner", vertelt De la Rosa in een interview met Motorsport.com bij de presentatie van een documentaire op Movistar + over het leven van Alex Palou.

Veld dichter bij elkaar door budgetplafond en beperking ontwikkelingstijd

Die kleinere verschillen verwacht De la Rosa vanwege het budgetplafond en beperking van de tijd die teams mogen besteden aan de aerodynamische ontwikkeling. "Ik denk dat het in 2023 een stuk lastiger wordt, want het veld gaat competitiever zijn. We mogen ook de veranderingen met betrekking tot het gebruik van de windtunnel en CFD voor de ontwikkeling van de auto niet vergeten. Enerzijds geldt er een budgetplafond, anderzijds krijgen de teams die hoog eindigen bij de constructeurs minder tijd om te ontwikkelen. Voor fans lijkt dat iets kleins, maar het beperkt de ontwikkeling van de teams enorm. Het is niet alleen een economische kwestie, maar ook van hoe je het eigen gereedschap gebruikt. En als je de ontwikkeling beperkt, kunnen de kleinere teams misschien meer ontwikkelen en zich meer verbeteren gedurende het seizoen."

Wat voor Red Bull in die zin een extra beperkende factor is, is de straf die het kreeg voor het overschrijden van het budgetplafond in 2021. Daardoor moet het team, dat als constructeurskampioen toch al de minste ontwikkelingstijd krijgt, nog een tien procent van hun tijd inleveren. Voor De la Rosa staat vast dat de Oostenrijkse formatie daar in ieder geval geen voordeel van heeft. "Ik weet niet of ze de gevolgen gaan merken, het is moeilijk te zeggen. Alleen zij kunnen beoordelen in hoeverre zij er last van krijgen, maar het is duidelijk dat het een sanctie is waar ze helemaal geen profijt van hebben."