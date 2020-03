De la Rosa wist na eerste test dat Hamilton 'heel bijzonder' was

Pedro de la Rosa werkte vanaf 2003 voor McLaren, waar hij tot en met 2009 en in 2011 actief was als testcoureur. Ook nam hij namens het team deel aan negen Grands Prix, waarvan acht in 2006. Destijds verving hij Juan Pablo Montoya, die de deur gewezen werd na zijn aankondiging in 2007 NASCAR te gaan rijden. De la Rosa behaalde in Hongarije de enige podiumplaats uit zijn F1-carrière en zette die prestatie neer terwijl hij niet zeker wist of hij de race daarna wel achter het stuur zou zitten. De reden daarvoor was Lewis Hamilton, vertelde De la Rosa in de podcast Beyond the Grid. Toen de Brit eenmaal de titel in de GP2 Series had bemachtigd, bleek hij ineens kanshebber te zijn om in 2006 al te debuteren.

Dat De la Rosa niet de garantie kreeg om het seizoen af te maken irriteerde hem. “Maar ik had niets tegen Lewis”, benadrukt de Spanjaard, die zijn houding in de situatie veranderde toen hij in september 2006 samen met Hamilton een test afwerkte op Silverstone. “Toen veranderde ik van gedachten. We testten daar met twee auto’s en het was zijn eerste F1-ervaring ooit. Hij deed een run en was nergens”, herinnert De la Rosa zich. “Ik herinner me dat ik met Philip Prew, destijds mijn race-engineer, naar de data keek. Philip zei toen: ‘Deze jongen moet zich in de komende jaren echt verbeteren. Het is een lange weg voor Lewis, hij zal goed worden, maar we moeten hem de tijd geven.’”

De la Rosa had zelf ook voor Hamilton gekozen

Na de tweede run moesten Prew en De la Rosa hun mening bijstellen. “Ik deed dus een run, kwam terug en keek naar de tijden… en ik zag dat Lewis de snelste was. In zijn tweede run! Ik keek naar de data en zei: “Wat is er gebeurd?” – “We hebben hem nieuwe banden gegeven”. Dus ik kijk nogmaals naar de data en hij ging zo snel door Copse, Maggots, Becketts, dat ik me toen realiseerde wat het potentieel van Lewis Hamilton was. Door alleen al te kijken naar de data begreep ik dat we een enorm probleem hadden”, aldus De la Rosa.

Dat gold volgens hem voor alle coureurs. “Want als Pedro de la Rosa een probleem heeft, heeft iedereen een probleem!”, grapt hij. “Het was zijn eerste test en tweede run op Silverstone, en ik wist dat deze gast zeer, zeer snel was. Ik heb in mijn leven veel coureurs gezien en ik heb met veel goede coureurs gewerkt, wat ik een eer vind. Maar toen ik Lewis zag, dacht ik ‘wow, dit is heel bijzonder’. En toen het seizoen voorbij was, wist ik dat Lewis in de auto zou zitten.” Hoop op een racezitje in 2007 koesterde De la Rosa dus niet echt en daar had hij vrede mee, want: “Ik zei tegen mezelf dat ik hetzelfde besluit zou nemen als ik in de schoenen van Ron [Dennis] of Martin Whitmarsh had gestaan.”

Retro: Hamilton viert zijn eerste F1-wereldtitel in 2008