VIDEO: Dubbel pech McLaren VT3 F1 Monza: Norris gehinderd, Piastri maakt fout Het team van McLaren komt tijdens de derde training in Monza binnen luttele minuten niet heel positief in de schijnwerpers. Lando Norris werd enorm gehinderd door Zhou Guanyu en moest buiten de baan de Chinees inhalen. Daar kon de Brit niets aan doen, maar Oscar Piastri maakte wel een grote fout. De Australiër stuiterde tijdens zijn getimede ronde van de baan af en na een korte check in de pits kon hij verder.