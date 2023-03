Max Verstappen heeft een nogal ongewone route afgelegd naar de Formule 1. De Nederlander reed na zijn kartperiode een jaar in het Europese Formule 3-kampioenschap en kreeg daarna promotie naar de koningsklasse. Oud-Minardi-teambaas Paul Stoddart, in het verleden leidinggevende van het team dat later het Scuderia Toro Rosso werd waar Verstappen debuteerde, zag al na een paar Grands Prix dat de toenmalig 17-jarige coureur grootse dingen zou gaan doen.

De eerste keer dat de Australiër het zoontje van oud-collega Jos Verstappen ontmoette was Max volgens Stoddart een jaar of vijf, zes. "Hij liet toen meteen al zien wat 'ie kon", zegt de uitgesproken zakenman bij Beyond the Grid. "Maar dat is niet zo gek als je kijkt naar de achtergrond van moeder Sophie en uiteraard Jos' achtergrond. Ik herinner me ook nog dat ik hem zag bij de Autosport Awards, voor zijn periode bij Toro Rosso. Hij was daar met manager Raymond Vermeulen en zo verlegen en nerveus. Ik dacht: 'Oh, Max... ik hoop dat je hier doorheen komt.' Natuurlijk deed hij dat. En daarna liet hij goede dingen zien. Ik zag al vrij vroeg bij Toro Rosso dat hij de uitverkorene was. En zijn eerste race [voor Red Bull] in Barcelona won 'ie meteen. Inmiddels is hij een tweevoudig wereldkampioen, maar we weten allemaal dat er nog meer zit aan te komen."

Stoddart werkte niet samen met Max, maar wel met vader Jos. De inmiddels 51-jarige Nederlander reed zijn laatste F1-seizoen in 2003 bij het team van Minardi, waar de Australiër toen de scepter zwaaide. Een echt indrukwekkend jaar werd het niet, maar Stoddart zegt dat Verstappen senior niet aan tempo had ingeboet. "Oh, Jos was snel! Laten we zeggen dat Jos qua snelheid niets verloren had", vervolgt hij. "Ik werkte eerder al met hem. In 1997 bij Tyrrell en in 2000 bij Arrows. Ik wist hoe snel hij was. Zijn carrière liep natuurlijk al een tijdje, maar de honger was er nog steeds. Hij was er klaar voor. Helaas hadden we dat jaar niet echt een sterke auto voor hem, maar het was niet anders."