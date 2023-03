Fernando Alonso debuteerde op negentienjarige leeftijd bij Minardi in de Formule 1. De Spanjaard voegde zich bij een team dat bijna failliet was, maar in december 2000 op het nippertje gered werd door de vliegtuigmaatschappij van Minardi-teambaas Paul Stoddart. De man uit Oviedo verscheen in 2001 met minimale ervaring aan de start van de Formule 1 in de Minardi PS01. Stoddart zag meteen dat Alonso een ster in wording was. Hij kwalificeerde zich als negentiende, maar knokte zich naar P12 voor toenmalig Benetton-coureurs Giancarlo Fisichella en Jenson Button. Een jaar later vertrok hij naar Renault, waar hij een testcontract had getekend.

"Die eerste race in Australië bevestigde mijn vermoeden", zegt Stoddart in Beyond the Grid. "Een auto die slechts een rechte lijn test had gehad van 50 kilometer, dat is wat hij had. Hij wrong er alles uit en pakte een twaalfde plek. Suzuka 2001 is nog zo'n voorbeeld. Toen hadden we zondagochtend nog de warm up-sessie. Het was een soort traditie dat je dan alle brandstof uit de auto haalde en de coureur vol gas liet gaan. Dat was allemaal met mij afgesproken. Ik werd vervolgens naar een teamvergadering geroepen, terwijl de warm up bezig was."

"Om wat voor reden dan ook waren Fernando en zijn engineer het er niet over eens dat hij een 'glorieronde' zou rijden. Ze mikten brandstof in de wagen, waardoor Alonso die ronde niet echt kreeg. Fernando klaagde niet vaak, maar nu wel. Hij liep meteen op mij af en zei: 'Ik werd niet boos, maar ze hebben brandstof in mijn auto gedaan'. Ik zei: 'Ik kan er niets aan doen. Het spijt me echt, Fernando. Ik heb in ieder geval gezegd dat ze je die ronde moesten geven'. Hij liet het er echter niet bij zitten. Als je kijkt naar de cijfers van die race in Suzuka, dan zie je dat hij 53 rondjes in de kwalificatie reed. Als de wereld ooit moet weten hoe goed hij was, kijk dan naar die opnames."

Stoddart maakte voor het eerst met de tweevoudig F1-kampioen kennis als concurrent in het Formule 3000-seizoen 2000. Het F3000-team van Arrows, met Mark Webber achter het stuur, nam het op tegen Alonso in de Astromega-auto. Laatstgenoemde pakte pole in de laatste race in Spa en versloeg ploegmaat Marc Goossens met bijna vijftien seconden. Stoddart wist wat hij daarmee in zijn team zou halen. "Die race op Spa was een meesterwerk", gaat de uitgesproken Australiër verder. "Hij viel me dat jaar sowieso al op, maar na die briljante race vergat ik hem nooit weer. Fernando was in die tijd heel rustig en heel bescheiden. Hij deed gewoon zijn werk. Ik keek naar die race en dacht nog voordat hij in F1 racete: 'Dit is een jongen die voorbestemd is om wereldkampioen te worden'. Ik kreeg geen ongelijk, behalve dat hij vier titels had moeten hebben in plaats van twee."