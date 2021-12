De thuishaven van de Grand Prix van Frankrijk is niet bij alle fans even populair. De schier eindeloze asfaltvlakte levert doorgaans weinig spektakel op. Het circuit heeft de afgelopen maanden bekeken welke aanpassingen doorgevoerd kunnen worden om het racen te verbeteren. Door de Covid-pandemie werd het plan echter on hold gezet. Nu het laatste contractjaar van de Franse GP op Paul Ricard nadert, en de Formule 1 vanaf 2022 gebruikmaakt van een nieuw technisch reglement, heeft men besloten om nog wat langer te wachten met mogelijke verbouwingen.

De lokale organisatie wil eerst zekerheid dat eventuele investeringen worden beloond met een nieuw contract. Daarnaast wil men zien of aanpassingen onder de nieuwe regels wel nodig zijn. Eric Boullier, baas van de Franse GP, stelt dat het circuit wel degelijk voor spektakel kan zorgen als de wagens dichter bij elkaar zitten zoals afgelopen editie het geval was. Hij heeft dus geen haast met de verbouwplannen. Motorsport.com sprak met hem tijdens zijn bezoek aan de GP van Abu Dhabi: “Het was goed om te zien dat we een leuke, spectaculaire race kunnen hebben als de wagens qua performance dicht bij elkaar zitten. Dan maakt de lay-out niet uit. Dat houdt niet in dat we niet meer nadenken over verbeteringen voor de toekomst. We willen eerst zien hoe de nieuwe reglementen volgend jaar alles veranderen. We hebben een goede race gehad [in 2021] en er is veel momentum gaande rond de Franse GP. Hopelijk helpt dit ons om iets op te bouwen dat nog groter en beter is, want we werken ook aan de capaciteit van de race om meer toeschouwers te kunnen ontvangen.”

De voormalig F1-teambaas voegde toe: “We zijn een werkgroep aan het samenstellen om te bekijken hoe we het racen kunnen verbeteren. We willen gewoon een iets beter beeld van de toekomst. We willen zien hoe de reglementen van volgend jaar uitpakken en hoe die werken. Het inhalen zou moeten verbeteren, en dat heeft impact op de lay-out van het circuit.”

Ticketverkoop GP van Frankrijk verloopt goed

Boullier benadrukt dat de onderhandelingen over een nieuw Formule 1-contract reeds begonnen zijn. Hij verwacht een positief resultaat, mede omdat de ticketverkoop voor 2022 goed verloopt: “Er wordt gesproken over een verlenging van het F1-contract. In november zijn we al begonnen met de ticketverkoop en 50 procent is al verkocht. Er is in Frankrijk dus enorm veel belangstelling.”