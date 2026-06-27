Monaghan op weg naar Cadillac, ontslag bij Red Bull nog niet formeel ingediend

Paul Monaghan staat op het punt Red Bull te verlaten om zich aan te sluiten bij het Cadillac Formula 1-team; de overstap is feitelijk rond, maar er is nog geen formeel ontslag ingediend bij het team uit Milton Keynes, kan Motorsport onthullen.

Monaghan, hoofdingenieur bij Red Bull, is een van de langst dienende en meest gerespecteerde leden van het team. Nadat hij zich in 2005 bij het team aansloot, was hij een van de minder zichtbare maar meest invloedrijke architecten van het succes van het team tijdens het Christian Horner-tijdperk.

De afgelopen weken was er speculatie ontstaan over een mogelijk vertrek, waarbij de geruchten aan de vooravond van de Grand Prix van Oostenrijk toenamen.

Die berichten werden in feite bevestigd op Spielberg, waar duidelijk werd dat Cadillac de volgende bestemming van Monaghan is, waarmee speculatie werd uitgesloten die hem de afgelopen weken aan andere teams had gelinkt.

Er blijft echter nog één laatste procedurele stap over. Dit weekend voert Monaghan zoals gebruikelijk zijn taken uit in de Red Bull-garage, met business as usual, terwijl Red Bull zijn ontslag nog niet officieel heeft ontvangen.

Voor Red Bull zou het vertrek van Monaghan opnieuw het verlies van een sleutelpersoon betekenen, nog een bewijs van de personeelsuittocht die begon na het vertrek van Christian Horner en Adrian Newey.

Paul Monaghan, Chief Engineer, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, talk in Parc Ferme Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

In Milton Keynes is momenteel een grote herstructurering van de technische organisatie van het team gaande, maar het verlies van Monaghan zou opnieuw een aanzienlijke tegenslag zijn voor een team dat werkt aan het herbouwen van zijn interne structuur en stabiliteit.

De aanhoudende trend blijft een bron van zorg voor Max Verstappen te midden van de aandacht voor zijn toekomst bij het team.

Cadillac heeft intussen een groot deel van zijn organisatie opgebouwd door uitgebreid te werven bij de in het VK gevestigde F1-teams. Naast Monaghan heeft het nieuwe Amerikaanse team personeel aangetrokken van Red Bull en verschillende andere paddockorganisaties, met name onder monteurs en trackside personeel.

Iemand met de ervaring van Monaghan vervangen zal geen eenvoudige opgave zijn. Zijn F1-carrière begon bij McLaren in 1990, kort na het behalen van een masterdiploma in Mechanical Engineering. Hij begon op het hoogste niveau, als data-engineer met Ayrton Senna, Gerhard Berger en David Coulthard.

In 2000 verliet hij McLaren om zich bij Benetton aan te sluiten, waar hij met een jonge Fernando Alonso werkte tijdens de beginjaren van de Spanjaard in de F1. Na een periode bij Jordan sloot hij zich in 2005 aan bij het pas opgerichte Red Bull F1-team, waarna hij uitgroeide tot een van de technische hoekstenen van het team en een sleutelrol speelde in het succes dat uiteindelijk 14 F1-wereldkampioenschappen opleverde.