O’Ward wil nog naar F1: “Kan altijd terugkeren naar IndyCar”

Patricio O’Ward zit al drie jaar bij het IndyCar-team van McLaren. De Mexicaan won vier races en eindigde in 2021 als derde in het eindklassement. Bij de Grand Prix van Abu Dhabi reed O’Ward voor het eerst een vrije training in de Formule 1. Dit deed hij ook bij McLaren. O’Ward weet dat er met Lando Norris en Oscar Piastri volgend jaar twee jonge en talentvolle coureurs bij het F1-team van McLaren rijden, maar toch wil hij de droom nog niet opgeven.

“Ik denk dat ik altijd kan terugkeren naar de IndyCar en de ruimte om de Formule 1 binnen te komen is wat krapper”, zegt O’Ward tegen RACER. “Ik zit al in de IndyCar en voor mijn gevoel heb ik me elk jaar neergezet als titelkandidaat. Ik houd van het racen in IndyCar – het is een van de beste raceklassen in de wereld, misschien wel de beste als het gaat om hoe competitief het is. Maar toen ik opgroeide, keek ik F1 en dat was mijn droom, net als bij vele andere coureurs over de wereld. Dat is ook een beetje wat mijn liefde voor zo veel andere klassen veroorzaakte. Ik wil nog steeds graag de switch naar de Formule 1 maken. Of het gaat gebeuren? En wanneer het gaat gebeuren? Ik weet het niet, maar ik heb een goed team achter me.”

O’Ward beseft dat hij niet de volledige controle heeft over dat wat komen gaat. “Formule 1 is een gekke wereld. Deuren waarvan je denkt dat ze opengaan openen niet, en deuren waarvan je dat niet denkt openen wel. Je kan niets plannen, zelfs niet voor volgend jaar. Je kan alleen je volgende stap bepalen en hopelijk is mijn volgende stap dat ik meer races win, meevecht voor het kampioenschap van de IndyCar en de Indy 500. Komt de kans dan? Natuurlijk komt die er. Ik zal hem meteen pakken.”